明天回暖飆29℃！下次冷空氣這時來 專家：恐最後一波

明天回暖最高溫29℃，下次冷空氣這時來 專家：恐是最後一波。（圖/資料照 鄭任南攝）

友善列印
中時電子報
賈新興解釋圖表，當紅線突破黑色虛線方框處，表示冬季風偏強，就有可能南下影響台灣。（圖/翻攝自賈新興臉書）
明冷氣團減弱回暖!北部高溫24度 早晚仍偏冷（影/中視新聞）

大陸冷氣團及輻射冷卻影響至明晨，不過，從明天白天開始，冷氣團會逐漸減弱，北部高溫可望回暖至25度左右，南部更可以出現高達29度的高溫。下一波冷空氣何時來？氣象專家賈新興表示，預計將於本月耶誕節前後的那波強冷空氣，可能會是今年冬季最後一波了。

氣象局指出，今天（18日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，本島平地站都觀測到今年入冬以來新低溫，臺北站最低為12.3℃，中部以北及東北部約12、13℃，沿海及空曠地區甚至出現10℃左右低溫。明天（１９日）清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地天氣偏冷，但白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約24、25℃，感覺舒適，中南部約27至29℃。

賈新興在臉書分享最新圖表，並以「東亞冬季風指標告訴你還有冷空氣嗎」為題，分析這個冬天未來還有幾波強冷空氣。賈新興解釋圖表，當紅線突破黑色虛線方框處，表示冬季風偏強，就有可能南下影響台灣。而從圖中可以看出，今年耶誕節（12月25日）前後將很有可能再有一波強冷空氣南下，接著1月時的東亞冬季風指標均偏弱，代表北方大陸冷高壓南下影響台灣的機率較低，因此，賈新興說，下一次冷空氣，有可能就是這個冬季最後一次了。

(中時電子報)

金融弊案吹哨者發起「超跑條款」… 洋蔥式穿法只要3層！破解抗寒穿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。