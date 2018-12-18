明天回暖飆29℃！下次冷空氣這時來 專家：恐最後一波

2018年12月18日 21:43 中時電子報 林郁庭

賈新興解釋圖表，當紅線突破黑色虛線方框處，表示冬季風偏強，就有可能南下影響台灣。（圖/翻攝自賈新興臉書）

明冷氣團減弱回暖!北部高溫24度 早晚仍偏冷（影/中視新聞）

大陸冷氣團及輻射冷卻影響至明晨，不過，從明天白天開始，冷氣團會逐漸減弱，北部高溫可望回暖至25度左右，南部更可以出現高達29度的高溫。下一波冷空氣何時來？氣象專家賈新興表示，預計將於本月耶誕節前後的那波強冷空氣，可能會是今年冬季最後一波了。

氣象局指出，今天（18日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，本島平地站都觀測到今年入冬以來新低溫，臺北站最低為12.3℃，中部以北及東北部約12、13℃，沿海及空曠地區甚至出現10℃左右低溫。明天（１９日）清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地天氣偏冷，但白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約24、25℃，感覺舒適，中南部約27至29℃。

賈新興在臉書分享最新圖表，並以「東亞冬季風指標告訴你還有冷空氣嗎」為題，分析這個冬天未來還有幾波強冷空氣。賈新興解釋圖表，當紅線突破黑色虛線方框處，表示冬季風偏強，就有可能南下影響台灣。而從圖中可以看出，今年耶誕節（12月25日）前後將很有可能再有一波強冷空氣南下，接著1月時的東亞冬季風指標均偏弱，代表北方大陸冷高壓南下影響台灣的機率較低，因此，賈新興說，下一次冷空氣，有可能就是這個冬季最後一次了。

(中時電子報)