洋蔥式穿法只要3層！破解抗寒穿搭5迷思

2018年12月18日 21:48 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

坊間有句打趣的話這麼說：「有種冷，叫做媽媽（阿嬤）覺得你冷。」冷空氣一波接一波來襲，對抗寒冬，保暖工作不能少，但可不是衣服一件一件往身上添加就好，如果沒有注意身體狀況，適時增添或減少衣物，可能適得其反；尤其長輩常常護兒心切，幼兒保暖過頭，可能「悶」出問題來。到底保暖工作還有什麼應該注意的地方呢？(幼兒的體溫調節、散熱能力還沒有發育成熟，要避免保暖過頭，導致悶熱不適。)

曾有一位小女童身穿厚毛衣，卻因為在比較高溫的室內玩耍，體溫上升，出現想吐、盜汗等不適症狀，嚇壞家長，還出動消防員給予氧氣治療。究竟該怎麼搭配羽絨衣、毛衣、發熱衣、圍巾....等等保暖衣物呢？有幾個觀念先釐清楚：

Q1：衣服穿越多越好？

A：那可不一定。書田診所家庭醫學科主任醫師康宏銘指出，過度保暖或突然進到悶熱的室內，如果通風又不良，無法散熱，可能因為太過悶熱而出現暫時性的不適反應，主要是神經反射或自律神經的症狀，例如噁心、頭暈、身體微燙。但通常不至於引發熱衰竭或中暑。

尤其幼童和老人家的生理儲備功能下降、適應能力較差，幼童的體溫調節、散熱能力還沒有發育成熟，老人家則可能體溫調節、適應能力退化，更容易受影響。

不過，這種不適症狀通常只是暫時性的，只要稍微把衣物放寬鬆一點、多喝水、休息一下，通常1~2小時內就能恢復。

另外還要注意的是，有些人的皮脂腺分泌較少，皮膚較乾燥，如果冬天衣服穿得太過悶熱，容易乾癢、搔抓，引起乾燥性皮膚炎。康宏銘建議，假使穿著較保暖、貼身的衣物，可以多塗抹潤膚乳液，注重保濕，避免紅癢搔抓。

Q2：如何判斷小孩或老人穿的衣物已經夠保暖、甚至太過悶熱？

A：如果遇到表達能力不好的小孩或長者，康宏銘建議，可以觀察小孩或長輩的精神狀態或胃口，例如臉是否脹紅、臉色不安、精神是否比較躁動、或食欲不佳等，可能就是衣服包得太緊、太過保暖。

至於有些人為了避免小孩或老人的四肢末端容易冰冷，判斷不準確，會藉由觸摸中心體溫來感知是否穿的衣物夠保暖。不過康宏銘說，直接觸摸還是不太準確，因為每個人的溫感不太一樣。

Q3：衣服穿得越多層，保暖效果越好？

A：許多人都聽過「洋蔥式穿法」，也就是以多層穿搭，可適時增添或減少衣物。

紡織產業綜合研究所原料及纖維部副主任安大中表示，以台灣氣候來說，基本的洋蔥式穿法有3層：內層要吸濕排汗、輕量保暖，例如排汗衣、發熱衣；中間層主要達到保暖作用，例如毛衣、刷毛衣或薄羽絨衣；外層則要能透溼防水，例如防風夾克、厚羽絨衣等。

不過，有一說法認為，如果羽絨衣裡面再穿上太多層衣服，反而無法讓體溫傳導到羽毛中，降低隔絕外界冷空氣的效果。

對此，安大中認為，羽絨衣的表布是薄而柔滑的尼龍，直接接觸肌膚太過冰涼，不是設計用來直接穿在最內層，勢必要再內搭其他親膚性較佳的衣服，而且只要內層衣物能透氣、吸濕排汗，就能傳導溫度，並透過羽絨衣的空氣層，保持溫度。

現在有些服裝也會設計有全開襟或半開襟，類似拉鍊能讓衣服半開或全開，加上口袋的設計，都能讓停留在衣服內的熱空氣散發出去，避免太過悶熱。

Q4：發熱衣越緊、越合身越好？

A：安大中表示，發熱衣的原理是它的特殊材料在接觸人體的汗水後，吸濕就能產生熱，如果外頭還有一層羽絨衣或毛衣，就能透過空氣隔絕，把熱包覆起來。所以雖然現在的發熱衣大多設計比較輕薄、合身，不妨挑選稍微寬鬆一點，讓身體和衣服之間留有空氣，有助保暖效果，也能活動自如，提升舒適感。

同時，發熱衣盡量紮進褲頭或裙頭，可以避免身體的熱量隨空氣散溢到衣服外，冷空氣也不會灌進衣服裡。但也不能挑選太過寬鬆的發熱衣，否則空氣隔絕層的效果也會減少許多。

Q5：睡覺時最好不要穿發熱衣？

A：坊間還有一個說法是，室內溫度高，加上睡覺蓋棉被，穿上發熱衣睡覺可能會大量流汗、熱過頭。不過安大中說，目前發熱衣大多就是設計成內衣的形式，適合在室內或就寢時只穿一件發熱衣；除非是睡覺容易盜汗體質的人，才不建議穿著發熱衣睡覺。

(中時電子報)