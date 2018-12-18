回饋母校！華夏畢業校友陳殿鑫 頒發獎學金助學

2018年12月18日 21:59 中時 葉書宏

華夏科技大學傑出校友、上海台商濂輝液壓公司董事長陳殿鑫今（18日）頒發獎學金，鼓勵10位學弟妹努力向學。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學傑出校友、上海台商濂輝液壓公司董事長陳殿鑫成立「陳敷鐧紀念獎學金」，今（18日）頒發獎學金，鼓勵10位學弟妹努力向學。

陳殿鑫為71級五專部校友，機械科畢業後事業有成，飲水思源，經常在工作之餘投入兩岸公益活動。每年回饋母校10萬元獎學金，嘉惠清寒學弟妹。

陳殿鑫有感於當年畢業退伍後求職的迷惘，思考如果當初有更明確對未來的憧憬和期待，學習會變得更有意義。於是，今年起更聯合發起上海地區濂輝液壓、大同齒輪、上海瀧澤、杜商公司、佳可機械、金益城、洋保電子七家知名廠商，主動提供華夏科大大三升大四學生，赴大陸實習一年的機會，保障薪資食宿保險機票。

讓有志於生產製造業、想要擁有國際視野的青年學子，可以獲得最前瞻的海外工作經驗、技術磨練、和打開視野。

陳殿鑫指出，台商在大陸是外商，一定要比本地人更認真、更努力。在台灣是輕量級、大陸是重量級競爭，對手是全世界。想學習世界級的產銷模式，請先到大陸住半年接地氣再說。

陳殿鑫勉勵學弟妹們走出舒適圈，「成績第二，態度第一，做人優先」，「不用擔心不如人，只要認真做對的事」。對許多缺乏自信的華夏學子們而言，實在是最好的提醒。

(中時 )