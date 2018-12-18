回饋母校！華夏畢業校友陳殿鑫 頒發獎學金助學

華夏科技大學傑出校友、上海台商濂輝液壓公司董事長陳殿鑫今（18日）頒發獎學金，鼓勵10位學弟妹努力向學。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
華夏科技大學傑出校友、上海台商濂輝液壓公司董事長陳殿鑫今（18日）頒發獎學金，鼓勵10位學弟妹努力向學。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學傑出校友、上海台商濂輝液壓公司董事長陳殿鑫成立「陳敷鐧紀念獎學金」，今（18日）頒發獎學金，鼓勵10位學弟妹努力向學。

陳殿鑫為71級五專部校友，機械科畢業後事業有成，飲水思源，經常在工作之餘投入兩岸公益活動。每年回饋母校10萬元獎學金，嘉惠清寒學弟妹。

陳殿鑫有感於當年畢業退伍後求職的迷惘，思考如果當初有更明確對未來的憧憬和期待，學習會變得更有意義。於是，今年起更聯合發起上海地區濂輝液壓、大同齒輪、上海瀧澤、杜商公司、佳可機械、金益城、洋保電子七家知名廠商，主動提供華夏科大大三升大四學生，赴大陸實習一年的機會，保障薪資食宿保險機票。

讓有志於生產製造業、想要擁有國際視野的青年學子，可以獲得最前瞻的海外工作經驗、技術磨練、和打開視野。

陳殿鑫指出，台商在大陸是外商，一定要比本地人更認真、更努力。在台灣是輕量級、大陸是重量級競爭，對手是全世界。想學習世界級的產銷模式，請先到大陸住半年接地氣再說。

陳殿鑫勉勵學弟妹們走出舒適圈，「成績第二，態度第一，做人優先」，「不用擔心不如人，只要認真做對的事」。對許多缺乏自信的華夏學子們而言，實在是最好的提醒。

(中時 )

洋蔥式穿法只要3層！破解抗寒穿… HAPPY GO號召千萬卡友 捐點響應…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。