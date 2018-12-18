HAPPY GO號召千萬卡友 捐點響應公益

2018年12月18日 22:00 中時 郭家崴

HAPPY GO卡友31日前線上成功兌點，可抽iPhone XS、小米空氣淨化器2S等獎。（HAPPY GO提供）

21風味館香草烤雞腿＋四季春冰茶兌換券，扣HAPPY GO點數520點可兌換。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO「陪你一起走」公益捐點平台，舉辦至今11年，與唐氏症基金會、喜憨兒社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、聯合勸募協會、兒福聯盟、麥當勞叔叔之家、家扶基金會及台灣世界展望會8個公益團體合作，HAPPY GO總經理梁錦琳日前代表卡友捐出1000萬元，並號召千萬名卡友在年底前持續捐點發揮愛心。

根據HAPPY GO統計，1至11月捐點人數較去年增逾6成，有卡友認同「陪你一起走」公益捐點平台，每月固定捐出小額點數，甚至1次捐出上千點的狀況也逐年提升，與過往較常看到1年捐1次的現象不同，可見卡友已將捐點視為日常愛心的一部分。

此外，今年點數兌換率已破8成，創下歷年新高，31日前線上參加「2018兌最大！驚喜每一刻」，本月成功兌點有機會抽小米空氣淨化器2S、MUJI行動無水香氛機；明年1月15日前參加7-11「ibon紅利點數放大好好換」，以點數繳帳單，月月抽萬元百貨禮券，有多項活動讓HAPPY GO卡友享多元好康。

(中時 )