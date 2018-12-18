想看起來年輕？這2樣催情聖物藏逆齡秘密

2018年12月18日 22:01 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

喝酒、吃甜點，聽起來不是好主意。事實上，如果選對了，不只能享受甜點帶來的快樂，可能還有意想不到的好處。英國一項研究發現，紅酒和黑巧克力裡，藏了讓人年輕的秘密。

一直以來，科學家們都不斷研究如何延長壽命、延緩老化。目前發現抗老的關鍵在於端粒（telomere），指的是染色體的末端，也是染色體的保護套，能保護染色體完整，但隨細胞分裂次數增加，染色體上的端粒就會愈來愈短，短到不能再短後，細胞將會停止生長，進入老化或衰亡。

但英國科學家們發現，紅酒、黑巧克力、紅葡萄和藍莓中的「白藜蘆醇類似物（resveratrol analogues）」可以重新啟動細胞中的剪輯因子，讓老化的細胞開始分裂，萎縮的端粒也變長，讓細胞恢復活力。這個結果讓研究人員相當驚喜。

負責研究的埃克塞特大學分子遺傳學教授Lorna Harries表示，這項發現有望讓衰老的細胞重新恢復功能，這也是幫助人們保持終身健康的第一步。

紅酒、黑巧克力皆為護心好食物

其實紅酒和黑巧克力被諸多研究證實有益健康。近年關於巧克力有益心血管健康的研究愈來愈多，主要是因為可可中含有類黃酮等各種多酚類抗氧化物質，及重要的礦物質鎂和銅等，有助抑制血小板活性、降低心血管阻塞風險。血小板活性是導致發炎反應和血栓的重要因子，進而引發嚴重心血管疾病。

而紅酒也名列美國心臟科醫學會認可的護心食物之一，主要原因是紅酒可以升高好膽固醇、減少血小板凝集、幫助血管暢通，且紅酒中的多酚富含白藜蘆醇，具有強力抗氧化作用，可以減緩發炎激素或高血糖引發的血管內皮傷害，這也是其他白酒或啤酒所沒有的優勢。

雖說紅酒、黑巧克力有益健康，但還是不宜過度攝取，目前建議的酒精攝取量是每天不超過30cc，換句話說，若濃度是10％的紅酒，一天的飲用量應該在300cc以下。至於滴酒不沾的民眾則可選擇「無酒精紅酒」，不只降血壓效果更明顯，且研究也顯示，紅酒無論含不含酒精，多酚含量都是相同的。一般民眾如果吃黑巧克力，每天則是不應超過30克，以免吃進過多熱量。

《康健》提醒您，飲酒過量，有礙健康。

(中時電子報)