擔心爽身粉致癌？想保持乾爽 這招最有用

2018年12月18日 22:17 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

《路透》報導，美商嬌生公司(Johnson & Johnson)早在 47 年前，就知道所生產的嬰兒爽身粉中含致癌石綿 (Asbestos)。這篇報導讓該公司股價下跌10%，創近十年的最大跌幅。對此，嬌生公司也迅速做出反擊，直指這是「假新聞」。

嬌生公司的律師比克斯(Peter Bicks)強調，爽身粉內所含的「滑石粉」，經過科學無數次驗證後顯示並不會致癌，並強調嬌生爽身粉內，絕對不含石綿或其他致癌物。雖然實際真相眾說紛紜，但嬌生至今面臨將近數千多起與滑石粉相關的法律訴訟，指稱該公司嬰兒爽身粉產品恐導致卵巢癌與併發其他癌症，爭議問題依舊引發全球民眾廣泛關注。今年7月，美國密蘇里州法院才做出判決，嬌生公司必須對22名因使用其品牌爽身粉而罹卵巢癌的原告，賠償46.9億美元。

不只嬌生，還有其它產銷爽身粉的公司也被控告，理由包括摻用滑石粉（talc）、未說明內含滑石粉、未貼警語滑石粉內含致癌物石棉等等，大公司屢戰屢敗，樹大易招風，最是引人注目。

石綿為纖維化塵粒礦物，主要成分為矽酸鹽。研究指出，不論在開採、加工或生產，甚至是使用過程中，都會持續分裂成非常細的纖維，釋放浮游於空氣中。長期吸入石綿纖維會使呼吸功能降低、石綿沉著引致肺癌。滑石粉原料是用礦石細細磨成的，自然形態下很容易被污染，比如，開採礦石場的附近若有石棉，就不知不覺被污染到。嬌生公司四十年來都堅決主張它的滑石粉不含致癌物石棉，我國則自2005年起，就已將石綿列為化妝品的禁用成分。

嬌生公司並例舉科學界的報告說，有關在皮膚上、生殖器上長期遍灑痱子粉會不會罹癌，其實一直沒有定論。關於滑石粉與卵巢癌之間關係的擔憂，最早在1971年就開始出現，此後不斷有人做各種實驗，卻一直無法確認。

至今，並無任何政府衛生機關推論滑石會導致卵巢癌。2006年，屬於世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構決定，將滑石粉在生殖器區域的使用，歸類為「可能對人類致癌」。美國癌症醫學會聲明爽身粉與肺癌不相關。

在美國，追踪導致癌症原因的政府機構例如美國的衛福部，以及一些醫學會，到了2010年，都還認為這個話題需要更多的研究才能確定。

但一旦控方提出檢查報告中，若在卵巢和子宮頸腫瘤組織裡，找到滑石分子顆粒嵌入，生產公司就會敗訴。

可以說，這是一場打了太久的法律V.S.科學的戰爭。

玉米粉比滑石粉好？專家解讀

於是廠商又改開發用玉米粉代替滑石粉，台灣市面上也有很多這類產品。但問題是，穿尿布或衛生棉的人，私處有感染或潮濕，引起玉米爽身粉也潮濕，反而形成細菌的溫床。

美國小兒科醫學會最乾脆，很早就公開聲明不鼓勵爸媽們給寶貝的小屁股上灑爽身粉，不論是滑石粉還是玉米粉，因為擔心吸進粉塵飛揚，會傷害寶寶以及照顧者的呼吸道。

該擦什麼、該怎麼擦 才能保持乾爽？

如果你一定要用，綜合整合醫學威爾醫師（Andrew Weil）、美國癌症醫學會、美國小兒科醫學會的建議如下：

●爽身粉放在小孩拿不到的地方，並且裝在小孩打不開蓋子的容器裡。

●不要給呼吸道疾病高風險的人使用爽身粉，包括早產兒、心臟病患以及有呼吸系統疾病的患者。

●皮膚擦乾後才能擦粉，直接用手沾粉輕輕地，薄薄地擦一層就好，不要在有風的地方使用，也不用粉撲往空氣裡使勁揚塵。

●遠離臉部，以免口鼻吸到、吃到。

●如果患部嚴重潮紅，連玉米爽身粉也不要用。

●女性只擦在大腿就好，不要往隂部與衛生棉上抹，以免進入體內。畢竟從科學上來講，會否與婦癌有關的研究還未定論。

●寶寶如果皮膚已经糜爛、滲液，要立即停止使用爽身粉，及時就醫。

保持清潔乾燥才是最好的預防

無論如何，保持隂部、臀部乾爽清潔，大人不要穿太緊的褲子，寶寶則有時放在毛巾上，讓他脫離尿布，保持屁屁通風乾燥一陣子，還是很重要的。

另外就是使用溫和肥皂或不用肥皂洗滌下半身，不要過於刺激這些部位。

(中時電子報)