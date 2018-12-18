全聯會員2.4折換購歐洲居家精品 前3名出爐

全聯Brabantia New Icon經典系列5L熱情紅，市價2560元，扣800福利點＋750元或扣200福利點＋$1090可兌換，3折起，限量800件。（全聯提供）

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全聯Stadler Form Viktor空氣清淨機，市價9900元，扣800福利點＋4599元或扣200福利點＋4999元，4.7折起，限量800件。（全聯提供）

全聯繼去年受歡迎的日本文青風SOU SOU、日本富士琺瑯鍋Honey Ware等會員換購活動後，上月23日再推「歐洲質感生活大賞」，扣200點或800點福利點數，最低加價450元起，可用2.4折起限量換購荷蘭百年家居品牌「Brabantia家居餐廚時尚用品」、瑞士時尚家電品牌「Stadler Form設計師精品家電」共11項商品。

根據觀察，過去活動期間消費者依序以實用性、價格優惠、美觀度來換購商品，因此全聯這次首度與曾獲得德國紅點設計大獎的「Stadler Form」合作，且搭配空汙議題，精選榮獲ECARF（歐洲過敏原研究基金會中心）品質標章且外型簡潔的Viktor空氣清淨機。

「Brabantia」以少量包裝、友善環境、時尚設計理念，打造簡單卻富含美感的生活，NEW ICON經典系列及新掀式系列等3款垃圾儲物桶，搭上目前流行的網美簡約風格，可讓居家環境妝點豐富色彩。

活動開跑至今換購前3名目前是Brabantia New Icon經典金屬藍12L、Stadler Form Viktor空氣清淨機、Brabantia多功能餐廚置物桶6L黃色，可見熱門議題和明星商品受歡迎程度。

(中時 )

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