7個月前說絕對支持 柯文哲今拒答2020是否挺蔡英文

2018年12月19日 08:23 中時 季節

13日蔡英文總統與台北市長柯文哲見面。媒體問柯文哲2020年總統大選會支持蔡英文連任嗎？卻被柯文哲反嗆：「像你這種題目，我一定不可能回答」，然而僅僅七個月前，柯文哲卻說絕對支持。

今年5月8日柯文哲接受媒體訪問時卻表示，國民黨更爛，如果蔡英文總統出來競選連任，他絕對支持，至於他自己參選總統的傳言？柯文哲說他從沒講過，他沒有政黨、財團、組織、基金會，根本無法選。

然而7個月後柯文哲的說法卻大不相同。12月14日再度被媒體追問時，柯文哲說這種事情哪需要現在回答，到時候再講就好，明天早上吃甚麼都不知道，政壇上大家守信度都很差，都隨便講講，他不太想做這種事。

誠然政壇上有些事情計畫趕不上變化，無法事先預測到，但如果照柯文哲12月的說法，為什麼5月的他卻要迫不及待的預告會支持蔡英文連任，等到7個月後再打臉過去的自己呢？關鍵在於想連任市長。2014年柯文哲在民進黨禮讓下，大勝國民黨的連勝文。但今年初，面對上任後在兩岸與統獨言論上顯得不再那麼綠的柯文哲，一直有傳言獨派高度不滿，施壓民進黨2018台北市長選舉需自行提名人選。

這導致柯文哲急著在選前向民進黨示好，甚至為了他的兩岸一家親說法向獨派道歉。但是仍換不回民進黨二度禮讓，5月16日民進黨決定將提名自家的台北市長人選。選舉結果，柯文哲驚險獲勝，但面對不一樣的選後局勢，柯文哲的說法變的保守多了。

2020局勢尚不明朗，柯文哲如今採取不表態的策略可以理解，問題是倘若最終蔡英文順利繼續代表民進黨爭取連任，柯文哲卻自己跳出來選總統，或者沒有選但不支持蔡英文的話，不是都違反了他當初說蔡英文選連任他一定支持的承諾嗎？

當然就柯文哲的個人政治利益而言，5月初為了爭取民進黨再度禮讓，必須講些好聽話向蔡英文釋出善意，如今情勢丕變，自然可以語帶保留。可是按照同樣的標準，其他政治人物前後說詞不一時，難道就沒有時空背景不同下需求不同的問題嗎？為什麼只有別人這樣做叫不守信呢？

柯文哲表面上無黨，時而批藍時而批綠，深得不少中間選民與淺藍淺綠選民的歡心，但如果他所謂的超越藍綠只是為了個人政治利益時而靠向藍、時而靠向綠，說過的話改口速度比翻書還快，然後把藍綠兩黨的政治人物都貶低成不守信的，他自己也說話不算話卻叫做不太想做這種事情，那這樣的政治人物，不管從人品還是政策上都沒有比較高尚。調整得快美其名為有彈性或傾聽民意，但說白了就是沒有中心思想，一切以個人政治利益為考量，對選民而言，這樣的政治人物是最難以預測的。

反觀兩大黨，雖然各有缺點，但至少政綱鮮明下會做什麼事情也比較好預測掌握，國民黨主張兩岸多交流，執政時確實這樣做；民進黨主張台獨，上任後確實在歷史課綱推動去中國化，也不再承認九二共識。但柯文哲2014年獲得民進黨禮讓時滿口偏綠言論，上任後卻滿口兩岸一家親，導致2018年有244641位民眾感到被背叛，決定投給民進黨的姚文智。而未來柯文哲是否會因為個人政治利益需求再次靠向獨派或綠營？沒人敢保證絕對不會，那麼本次投給柯文哲的580820位民眾，是否也將有人感到被背叛了呢？

(中時 )