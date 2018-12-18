阻撓江宜樺演說 學者痛心抗議學生：比狠 比不要臉

前行政院長江宜樺今受邀回台大演講。（李侑珊攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，突然有抗議學生衝進會場抗議，演講因此被迫中斷，江宜樺一度被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆。(李侑珊攝)

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，支持太陽花學運的學生衝進會場呼喊「院長下令，警察打人」口號，演講被迫中斷，江宜樺一度被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆。對此，淡江大學蘭陽校園教授包正豪痛心指出，如果樹立這樣的典範.....以後就比誰比較狠比較不要臉就好。

江宜樺演講遭蠻橫干擾阻斷消息傳出，包正豪即在臉書貼文表示，其實我們應該起而效尤，對所有和我們意見不同的人，施以同樣的行為。譬如說，你不高興馬英九，你就衝進去鬧事；你討厭柯文哲，那他演講的時候，你也可以衝進去鬧事；你厭惡陳水扁，你當然也能夠衝進去鬧事。隨便是誰，只要他的立場和我們不一樣，我們就不讓他有說話的自由與機會。

包正豪感慨表示，我很想要知道台大準備怎麼做？學生年少無知，所以我們要原諒他教育他嗎？如果台大準備樹立這樣的典範，那真的太棒了，反正以後就比誰比較狠比較不要臉就好。

(中時電子報)

包正豪臉書
江宜樺赴台大演講 突遭學生抗議被迫中斷
江宜樺台大遭鬧場 大安警：台大不希望警方介入
立委補選白綠真假分手？新科議員… 朱立倫聲援江宜樺：每個人都有闡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。