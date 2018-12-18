阻撓江宜樺演說 學者痛心抗議學生：比狠 比不要臉

2018年12月18日 22:26 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，突然有抗議學生衝進會場抗議，演講因此被迫中斷，江宜樺一度被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆。(李侑珊攝)

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，今(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，支持太陽花學運的學生衝進會場呼喊「院長下令，警察打人」口號，演講被迫中斷，江宜樺一度被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆。對此，淡江大學蘭陽校園教授包正豪痛心指出，如果樹立這樣的典範.....以後就比誰比較狠比較不要臉就好。

江宜樺演講遭蠻橫干擾阻斷消息傳出，包正豪即在臉書貼文表示，其實我們應該起而效尤，對所有和我們意見不同的人，施以同樣的行為。譬如說，你不高興馬英九，你就衝進去鬧事；你討厭柯文哲，那他演講的時候，你也可以衝進去鬧事；你厭惡陳水扁，你當然也能夠衝進去鬧事。隨便是誰，只要他的立場和我們不一樣，我們就不讓他有說話的自由與機會。

包正豪感慨表示，我很想要知道台大準備怎麼做？學生年少無知，所以我們要原諒他教育他嗎？如果台大準備樹立這樣的典範，那真的太棒了，反正以後就比誰比較狠比較不要臉就好。

(中時電子報)