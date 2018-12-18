中和「記憶盒子」獲第六屆公共藝術獎

2018年12月18日 22:36 中時 葉書宏

新北市「中和區公所鶴齡活動中心公共藝術設置案」-「記憶盒子」，奪得文化部第六屆公共藝術獎「民眾參與獎」獎項殊榮。 （中和區公所提供）

新北市「中和區公所鶴齡活動中心公共藝術設置案」-「記憶盒子」，奪得文化部第六屆公共藝術獎「民眾參與獎」獎項殊榮。 （中和區公所提供）

新北市「中和區公所鶴齡活動中心公共藝術設置案」-「記憶盒子」，在文化部第六屆公共藝術獎，以「安家‧安邦‧新公園－公共藝術計畫」為題，從243件參賽作品中脫穎而出獲「民眾參與獎」獎項殊榮。

文化部公共藝術獎，每兩年舉辦一次，本屆共計243案報名參賽，頒發「卓越獎」、「藝術創作獎」、「環境融合獎」、「民眾參與獎」、「教育推廣獎」、「民間自辦公共藝術獎」及「評審特別獎」等七大獎項，共計17案得獎。

中和區長柯慶忠表示，公共藝術在建設過程中，不只在工程的品質要求，包括民眾參與所激發出漣漪效應的藝術教育，帶給民眾省思與回憶不同於其他藝術的精神與價值。

中和區公所輔獲第六屆公共藝術獎「民眾參與獎」的「記憶盒子」，位於中和區連城路、安邦街、連勝街交會處的安邦公園，為眷村「安邦新邨」改建而成。在設置過程透過在地民參與融入時間與空間，擺放情感回憶的盒子，藉由故事打開人們的「記憶盒子」，彷佛走入時光隧道，激發出人們無限的省思，這正是我們發揮公共藝術的價值所在。

中和區公所工務課表示，「中和區公所鶴齡活動中心公共藝術設置案」，由第五屆公共藝術獎卓越獎得主藝術家顏名宏、帝門藝術教育基金會等藝術家共同執行，此設置基地安邦公園恰好是帝門藝術教育基金會執行長熊鵬翥自幼成長的眷村「安邦新邨」改建而成，以「安家‧安邦‧新公園」為題，尋找土地的故事及記憶。

工務課說明，「安邦新村」興建於民國60年，以國民住宅方式興建，土地屬國安局所有，建築物則由住戶出資取得所有權狀。在這裡，許多人在此落地生根第一次有了屬於自己的房子，也見證中和地區城市地景的變遷。

民國97年，安邦新村依老舊眷村改建條例拆除重建，原有平面的巷弄關係也變成垂直的獨立封閉空間，更因連勝街的開通截斷了四十年凝聚一體的社區關係。本次公共藝術以驅動「民眾參與」的動力，藉藝術回饋社群、土地，並獻給成長的家園。

「安家‧安邦‧新公園－公共藝術計畫」，是中和區公所第一次辦理的公共藝術計畫，部份是臨時性的裝置藝術作品。由帝門藝術教育基金會策畫，結合顏名宏《不斷繁衍的宇宙》環境裝置、廖憶玲《記憶盒子》紀錄片、黃瑞貞《中和新色彩》工作坊，以及顏名宏／黃耿茂《安邦陶瓦燒》永久設置作品，由四位藝術家分階段、持續性地與中和民眾接觸。以安邦公園為核心基地，整合了中和的人／多元族群，土壤／瓦窯文化，水文／瓦窯溝及其支流，提高民眾互動的深度及廣度。

將公共藝術和人與自然相依存的環境創作概念帶入社區、校園，從中展現中和未來發展的活力與希望。這是一個有規畫，關於一塊土地的故事彙整成記錄片。由藝術介入公共空間，活絡社區鄰里的活力與創造力，並舉辦多場富含教育意義的藝術參與活動，獲得熱烈回響與好評。

(中時 )