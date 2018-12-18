賣場服務進化！大潤發、愛買推「代客料理」

2018年12月18日 23:01 工商 劉馥瑜

愛買桃園店提供現做炸物，有排骨酥、炸全雞等。（圖／愛買提供）

消費者可現場挑選食材、現場料理。（圖／愛買提供）

愛買桃園店推出鐵板料理服務。（圖／愛買提供）

大潤發內湖二店改裝後，擴大熟食及現做料理區，並新增近百個座位。（圖／大潤發提供）

未來到大賣場，不只可以買到生鮮，還有現做料理！大潤發今（18）發表Life Store新店型，強化五感生活體驗服務，其中一項新服務就是「代客料理」。家樂福內湖二店店總經理劉家偉說，每份加價100元起就可享用現做料理，並已擴增近百個座位區打造景觀餐廳，搶食餐飲商機！

無獨有偶，愛買上月也在桃園店試推「代客料理」服務，愛買公關經理王佳慧說，消費者只要加價80元，就能吃到頂級鐵板餐廳主廚現做料理，還附沙拉、飲料、沾醬等，據統計，目前試營運1個月，已成功帶動單店生鮮及熟食業績暴增10倍。

大潤發內湖二店目前代客料理品項，以肉類為主，有鐵板牛柳、蔥爆豬肉、去骨雞腿排等，未來將進一步擴充到魚、蝦等水產海鮮。另外，熟食區還有現點現做的義大利麵、自己體驗手作披薩等。

至於愛買代客料理有兩種，一是鐵板料理，消費者可挑選賣場內販售食材，如日本和牛、美國冷藏霜降牛排、松阪豬、鮭魚排、雞肉、海鮮等指定商品，加價80元就有專業主廚現場幫忙料理；二是現做炸物，包括美式炸全雞、酥炸地瓜條、排骨酥，以及產地直送的炸時蔬，現點現炸，價格39元起。

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