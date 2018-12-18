每天聞自己的臭襪子 大陸男士罹病住院

2018年12月18日 23:09 中時電子報 江飛宇

人們往往會有一些私人的怪癖，其中許多人會選擇「聞臭」，比如聞自己的臭襪子，。但是這裡有個事例，這名中國大陸的男子，因為經常聞自己的襪子，造成生病甚至需要住院。

科學警報(science alert)報導，一名37歲的彭先生有一種奇怪的習慣，他是個勞動藍領，每天工作辛苦，而他下班回家後，都會聞一聞自己的髒襪子，結果造成相當嚴重的後果。

這位彭生生居住在福建省漳州市，他近日嚴重的胸痛住院，呼吸時會感到胸悶，而且咳嗽咳得厲害。醫生原以為這是肺炎，但是投放抗生素後卻沒有什麼改善，於是醫生進一步養菌檢查，這才發現他的肺部出現了嚴重的真菌感染。

醫生詢問彭先生是否去過什麼骯髒的環境，他提到他有聞臭襪子後的壞習慣，醫生判定，一定是他的髒襪子的潮濕纖維中有真菌孢子，結果他就這麼給吸進肺裡。

腳部經常要穿鞋穿襪，要是鞋襪不常清洗，加上環境潮濕，就容易滋生細菌，這就是腳臭，同時真菌也也有可能附著在腳部皮膚並滋長，這就是「香港腳」。在彭先生的案例中，他的肺部真菌感染很可能就是這個原因而造成。

醫生說：「感染的原因也可能是他這陣子比較勞累，因為他一直在照顧他的孩子，導致免疫系統較弱。」所幸一旦確診感染，要能針對問題加以治療，這則新聞說，他已經逐步好轉。

(中時電子報)