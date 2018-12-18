家樂福無人店亮相 要做「移動賣場」

2018年12月18日 23:15 工商 劉馥瑜

家樂福無人店目前主要販售自有品牌商品。（圖／業者提供）

家樂福無人店採會員識別入店，並使用無人結帳台。（圖／業者提供）

家樂福貨櫃無人店「i Carrefour」強調智慧購物新體驗。（圖／業者提供）

家樂福貨櫃無人店「i Carrefour」。（圖／業者提供）

量販龍頭家樂福切入無人店，今年11月在桃園經國店前廣場，開出首家24小時的貨櫃無人店「i Carrefour」，主打可移動式賣場的概念，加上可彈性調整販售商品組合及店內外造型的多變性，未來除了可進軍目前量販門市進不去的微商圈，還可在貢寮海洋音樂祭等活動快閃，想像空間十足。

家樂福表示，目前首家無人貨櫃主要販售家樂福自有品牌零食、飲料、清潔用品等上百種商品，入店採會員識別方式，並使用無人結帳台結帳，入店後還可看到地板有全景式投影，可依據主題更幻動態畫面，店外在夜間時可看到有趣的浮空投影秀，噱頭十足。

家樂福指出，「i Carrefour」店型由貨櫃改裝，可依據節慶與季節變化改變店內外造型，並採移動賣場概念，可依據活動需求移動至各地提供購物服務，成為名副其實的移動賣場，還可輕而易舉克服環境問題。

目前家樂福全台126店，有量販、超市「便利購」、購物中心等多樣化形式，今年正式切入無人店，未來無人店拓點目標尚在評估中。

(工商 )