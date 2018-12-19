把錢丟到垃圾桶! 每戶家庭平均每年竟丟棄掉三萬元食材!

2018年12月19日 09:00 中時電子報 綜合報導

通常蔬果爛掉的時候，您都會如何處理呢?相信大多數人的處理方式都是丟到垃圾桶。您知道丟棄爛掉蔬果，就是在浪費您的金錢嗎?根據主計處資料，台灣平均每戶家庭一年的飲食花費為十七萬六千元，乘以17%的浪費比例，每戶家庭每年在丟棄食物的過程中，差不多也丟棄了三萬元台幣，三萬元台幣幾乎是社會新鮮人一個月的薪水了，這真的是超級大漏財啊!

一般家庭主婦為求方便，一次會採買一周的食物量，至於保鮮食物的方式，不外乎使用保鮮膜和塑膠袋，但是台灣的氣候不穩定，蔬果常常放置冰箱兩三天後就腐敗了。蔬果專家謝尚青教授指出蔬果會自行釋放老化激素，一般的家用的分裝袋無法延緩蔬果的黃化及老化，在不知不覺中食物就腐敗不能食用了。

另一種狀況則是葉菜類產品在分裝的過程中水份流失，導致葉菜類枯萎，最後只能丟棄垃圾桶。

蔬果冷藏放七天 營養價值只剩一半

您知道嗎? 一般的青江菜若在冰箱冷藏(5-8度c)放七天，其所內含的葉綠素會只剩一半，因為以一般分裝袋包裝的蔬果會自行釋放老化激素，這種激素只要微量就會加速蔬果的黃化跟老化，且激素以氣體形式存在，因此也會交互影響其他一起存放的蔬果，使其他蔬果也變黃老化。

香蕉如果裸放在外面，容易長斑，軟化，但使用USii鎖鮮袋的香蕉因為鎖鮮袋的吸收老化激素的功能，延緩香蕉長斑老化。

以最常被作為家常菜的青江菜為例，使用USii鎖鮮袋存放的青江菜，在冷藏七天的情況下，葉綠素仍然維持94%內含量，主要原因是，USii鎖鮮袋能夠抗菌保濕，延緩蔬果老化，維持蔬果清脆度。

實驗室實測-青江菜

如圖所示，未使用鎖鮮袋與使用鎖鮮袋的蔬果實驗情形比較，使用鎖鮮袋鎖住的蔬果跟未使用鎖鮮袋的蔬果相較下，使用鎖鮮袋的青江菜，在冷藏一周後水分含量仍有99%，延緩纖維老化速度約57%，比未使用鎖鮮袋的蔬果高出一倍的營養保存力。

蔬果專家謝尚青教授建議購買蔬果時，可以搭配購買usii高效鎖鮮袋，鎖住蔬果的新鮮，透過袋體吸收植物的老化激素，延緩蔬果老化，特殊的設計薄膜可以有效鎖住蔬果的水份，適時的調節袋子裡面的環境，如同花園的溫室一樣，留給蔬果一個舒適的空間，延長蔬果的壽命，並且留住清脆的口感，此外鎖鮮袋也可降低蔬果發霉的機率，讓食物可以長久保鮮。

usii高效鎖鮮袋不只鎖住食物的營養，鎖住自己跟家人的健康；減少浪費食物，為地球盡一份心力；鎖住媽媽們的時間，省下週間採買的時間，為緊湊忙碌的生活偷一點空閒，並且不用擔心食物壞掉。最重要的，當然就是鎖住自己辛苦賺來的每一分錢，不再漏財!

USii上架通路通路：MOMO購物網 / JASONS/ 頂好超市/家樂福 / CitySuper

(中時電子報)