報警冷淡 猛母護女急抄刀 砍死性侵狼無罪釋放

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

南非有名57歲的母親，去年為了從惡狼手中救下女兒，憤猛拿菜刀砍殺正在性侵女兒的3名男子，這三個男子被拼命想保護女兒的媽媽，殺得落花流水造成對方1死2傷。不過她雖救女成功卻被指控殺人，所幸媽媽的護女事跡得到民眾的聲援最後無罪釋放。活下來2名性侵惡狼則被判處30年有期徒刑，5年緩刑，這名後來被稱為「Lion Mama」。

2017年9月，這名媽媽當時正在家裡煮晚餐，突然接到女兒朋友電話說，女兒被3名男子擄到一處建築裡，還脫了她衣服，母親先是急著報警，但警方卻毫無反應，讓這名焦急的媽媽，順手就拿了廚房的菜刀就照女兒朋友的指示說法狂奔到目的地救女，她到場看到3名男子正在性侵自己的女兒，這名媽媽氣得當場揮刀就往3男砍過去。

正在逞獸慾的3名惡狼，被半路殺出的菜刀砍得落花流水，母親殺到惡狼們倒地才停止，抱著女兒直到警察終出現。蘋果報導，這三名惡劣的色狼Zamile Siyeka被砍死，另外24歲的Zolisa Siyeka和31歲的Mincedisi Vuba都身受重傷送醫，但媽媽被以謀殺和謀殺未遂的罪名逮捕。不過事後當地社會民眾大力聲援這名勇敢的媽媽，檢察機關在2017年10月撤銷了對這名母親的罪名。

而兩名存活的惡狼，這個月被高等法院判處每人30年徒刑，5年緩刑，法官表示，因他們當時已經被獅子媽媽砍成重傷，不然等著他們的就是無期徒刑。

(中時電子報)

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