趙少康指出 促轉會胡搞瞎搞、應被裁撤

2018年12月19日 00:06 中時電子報 丁世傑

趙少康在廣播節目指出，促轉會自己覺得是東廠，要來鬥爭報仇，平反白色恐怖的名單之中又有些人是共產黨，簡直是胡搞瞎搞，應該被裁撤！

趙少康18日在《趙少康觀點》廣播節目中表示，促轉會是來報仇鬥爭的，包括1元、5元、10元銅板的蔣中正要去掉、軍隊中蔣公銅像要移除、中正紀念堂儀隊要裁撤。

趙少康指出，促轉會自封東廠，自己都覺得是東廠，又不小心被錄音，不是被別人安的罪名。且這次選舉民進黨大敗，是最新民意，促轉會應該低調不要講話。但這次促轉會都是叫別人做，叫國防部、央行、文化部做。連民進黨立委柯建銘都說促轉會要累積一點公信力。

趙少康認為，民進黨上台後設定很多獨立機構，是來報仇的，「選擇性正義不是正義，報復性改革不是改革」，民進黨很多人就是來報仇的。政黨拿到政權，應該是改善人民生活，卻當家鬧事、增加裂痕，老百姓看穿了！

趙少康認為促轉會也很荒唐，因為蔣中正1949年來台灣，風雨飄搖，大家很害怕，那時候有那時候背景，現在拿那時候背景來鬥爭，要找出加害人，蠻無聊的！

趙少康也說，或許很多人當時有罪，現在認為無罪，但有些人是連共產黨都認為是同志！促轉會說要恢復護名譽，這些人是怎回事？那邊說是黨員同志，這邊說是冤枉的，充滿矛盾，到底在搞什麼？促轉會實在是亂搞、胡搞瞎搞。

而針對促轉會撤銷判決名單，中時電子報小編稍微比對促轉會公布名單與大陸西山公園無名英雄紀念廣場名單，發現3人姓名相同，分別為「陳良」，大陸列在第5組，促轉會列在第1波名單第783號；「邱水」，大陸列在第32組，促轉會列在第1波名單第275號；「徐毅」，大陸列在第42組，促轉會列在第1波名單第302號。

(中時電子報)