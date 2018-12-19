被撞最慘白法拉利 車主再發聲：「差兩公尺，就是4條人命」

2018年12月19日 00:25 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

日前20歲林姓男子16日駕車送貨，不慎連撞4部法拉利超跑，維修費恐逾千萬元天價。其中一名彭姓法拉利車主今天說，「我們沒有責難肇事者，也沒有跟他談錢」，也慶幸年輕人平安沒事，並呼籲不要疲勞危險駕駛，並還原當時情境。

新店楓子林派出所調查，林男16日清晨5時40分開車行經石碇雙溪口時，與停放在路旁的4輛法拉利發生車禍，其中3輛法拉利左側或左後方車身毀損。維修原廠技師估算，維修費用恐逾新台幣千萬元。這場意外經過新聞披露，許多善心紛紛伸出援手，捐款給林姓男子或提供法律協助。新北市社會局「新北市社會救濟會報專戶」也受理捐款。

被撞最嚴重的白色法拉利，車主為北市一知名的彭姓醫師，他下午在臉書上表示「很多時候，別人的過錯卻要我們來承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣。」晚間又在臉書上發文指，週日早上4位朋友聚會，車子停放路邊，突然一聲轟然巨響，一輛廂型車撞了第一輛車後，並沒有停車的意思，接著又撞了第二輛，並把車向前頂了好幾公尺，然後廂型車繼續前進，又撞了第三輛和第四輛車。

他說，廂型車上疑似超載堆滿了貨物，連右前方副駕也堆滿了貨物遮住駕駛視線。警方前來拍照測量紀錄後，就交由保險公司處理。「從頭到尾，我們沒有責難肇事者，也沒有跟他談錢」。

彭姓男子說，當時只是問林男為什麼會這樣危險駕駛，而且撞了第一輛車之後還不停下來，對方說：「太累失神了。」

彭男說「其實，差兩公尺，危險駕駛者撞的就不是4輛車，而是4條人命」。很慶幸上天保佑年輕人沒事，不然這段路再往前就是市街以及山路，很可能林男不是撞到路人就是掉落山谷。

他指出，台灣是個有愛的社會，希望疲勞千萬不要危險駕駛，以免傷害自己以及無辜的路人。謝謝各位朋友的關心。

(中時電子報)