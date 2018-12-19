江宜樺演講遭抗議中斷 台大政治系學會：對抗議方表達遺憾

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旺報

前行政院長江宜樺18日晚間受邀回台大演講，遭青年闖進會場抗議而中斷，主辦方台大政治系學會學術部在臉書發表聲明，向講者及參與者致歉，並對前來表達抗議立場方表達遺憾。

【關於12月18日 政治系系友學思路程分享會事件聲明】

大家好，今日政治系系學會學術部邀請前行政院院長江宜樺教授，進行系友學思路程分享。

演講於晚間七點開始，七點二十五意外中斷，在安全考量下我們請講者先行離場，未能維持整場活動的順利進行，我們主辦方要向講者與所有的參與者致上十二萬分的歉意，也對今日來表達立場的抗議方表示遺憾。

就今日的情形，我們有幾點想說明：

一. 作為主辦方，我們有責任要保持現場秩序以及維護大家安全，未能預先做好準備，我們真的很抱歉。

二. 舉辦本場講座的目的不僅在於系友生涯學思路程分享，更希望能建立一個溝通的機會與平台。

為此，我們已有與講者溝通，希望今天能討論到大家最關心的爭議，也有安排半小時的問答時間望促成對話，但可惜今日活動中斷，十分遺憾。

三. 身為台大政治系學生，我們理解到我們受到社會許多資源的幫助，與我們所負有的象徵性及社會責任。

今後作為一個公平公開的學術交流平台；扮演溝通的角色，我們將持續努力。

我們最感謝、感動的是當混亂結束後，老師主動出面引導還在場的同學一同進行更深入的思辨，為整場活動畫下意外但更有意義的句點。

最後，再次向參與今天活動的講者與老師同學們表達感謝與歉意。

台大政治系系學會學術部

(旺報 )

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