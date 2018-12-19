TaxiGo與日本JapanTaxi跨國派遣簽署合作

2018年12月19日 01:17 工商 張佩芬

獲得台北市政府認同頒布的「107年台北市計程車客運服務業」服務品質評鑑「優等獎」的TaxiGo，致力以科技提升計程車產業，公司邁入第二年即宣布與日本最大叫車平台JapanTaxi進行跨國派遣合作，不但讓台灣用戶在日本可直接透過TaxiGo叫車，也讓TaxiGo成為全台首家從台灣技術出發，跨足全日本各地區叫車市場的派遣平台。

TaxiGo運用數據分析和不斷優化叫車流程，在2018年12月服務用戶已突破30萬人、累積行程超過一百萬趟、里程數超過六百萬公里，為司機創造破億台幣的收入。

而根據觀光局統計數據, 日本為台灣出國旅遊首選的第一名，去年有高達490萬人前往旅遊，尤其2020年東京奧運即將到來，屆時遊客出國數量將預期暴增，為了讓TaxiGo用戶出國搭車更加便利，執行長陳泰成在今（18）日與日本JapanTaxi公司代表新井辰宏先生進行跨國派遣簽約儀式，JapanTaxi是日本最大的計程車派遣平台，旗下擁有7萬台車輛，遍佈全日本地區。

TaxiGo用戶未來出國到日本旅遊觀光或是洽公考察，都可以透過TaxiGo叫到當地計程車，只需使用熟悉的叫車介面，用中文輸入上下車地址，系統可立即預估里程與車資，上車後，車內導航會自動匯入下車地址，讓司機用最短的距離搭載乘客前往目的地，讓不會日文的用戶也能安心抵達。同時，JapanTaxi也將於2019年第二季完成TaxiGo系統串接，讓日本來台的旅客也可以使用JapanTaxi APP叫到TaxiGo的計程車。

TaxiGo執行長陳泰成表示，目前已經有其他國家表達合作意願，如韓國、東南亞地區等等，在未來仍會繼續跨足到鄰近其他國家與城市，讓TaxiGo以台灣新創技術，正式跨足世界智慧移動的新領域。

除了進軍日本叫車，TaxiGo在實現線上支付也有更多創新，像是首創路邊攔車也能線上支付車資的技術，免實體刷卡機，乘客僅需掃描車窗上的支付QRcode，就能在自己的手機上選擇使用LinePay、ApplePay、GooglePay或信用卡支付車資，而許多飯店、餐廳、社區大樓也選擇透過TaxiGo叫車來服務客人與住戶，透過多元化的支付方式，滿足更多國內外旅客的搭乘需求。

目前TaxiGo用戶使用線上支付車資比例已高達七成四，是同業線上支付比例發展最快也最高的成績，TaxiGo也歡迎個人車行的優質司機們加入申請線上支付行列，提升個人與整體產業在線上支付的方便性與競爭力。

(工商 )