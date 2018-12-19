許效舜「效」談人生 「圓山硯」笑聲不絕

許效舜受邀開講，細數人生起落。（柯宗緯攝）

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高雄澄清湖指標豪宅「圓山硯」日前請來藝人許效舜以「效談人生，夢想最大聲」為主題開講，現場笑聲不絕於耳。他暢談成長經驗、演藝事業、家庭生活到回歸自我的分享，就猶如演藝圈般起伏而多彩的人生，但他用熱情與樂觀積極面對，並時不時幽自己一默，與貴賓共度一個愉快的下午，為生活充飽電力。

資深藝人許效舜在演藝圈發光發熱，其實出身基隆暖暖的他，原本有份「鐵飯碗」級的法院工作，但從小萌芽的的表演慾望，讓「很愛演」的他毅然決定踏入演藝圈，當時幾乎家族的人都反對，甚至還發起了動員投票，讓他很沮喪。

「但是到了晚上，我媽媽跑來偷偷跟我說：兒子，我的這一票，投給你。」從家裡反對的聲音，到演藝圈內的現實冷暖，都因為有這樣默默支持的母親，給了許效舜勇氣與永不放棄的精神，闖出了自己的一番事業，也成就了現在的自己。

許效舜說，「要做到今天比昨天的自己更好，是一種自我挑戰！」但挑戰過程中，難免也會有失去自我的時候，所以他以自己的人生經驗、歷程，歸納出保有「清醒的頭腦、健康的身體、永遠的熱情、不滅的鬥志」，才能真正遇見一個想要的自己。

活動最後，許效舜與「圓山硯」貴賓分享：面對問題，喜歡問題，解決問題，最後放下問題。人生就是大舞台，生活也處處是個小舞台。各種舞台就有各種狀況，端賴站在舞台上的人，如何面對與因應？但最重要的是，只要堅持下來，必能聽到掌聲。

(中時 )

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