快保不住「亞洲老二」 只因再生醫療法卡在這裡

2018年12月19日 03:06 中時 陳志祥

可望成為「台灣第2個半導體產業」的再生醫療，原本有機會扮演亞洲第2個擁有專門再生醫療法規的國家，如今連「老二」都當不成了，不僅追不上日本、甚至快被南韓超越，國內生技業者很急，希望蔡總統標榜的政策不要跳票！

台灣醫界聯盟基金會18日舉辦「再生醫學全球趨勢國際論壇」，來自英、美、日、韓外賓分享最新政策與法規趨勢。韓國再生醫學策略中心(SCRM)指出，韓國已經通過新再生醫學支持及管理法，預計於明年3月生效。

今年4月英國政府投入超過6000萬英鎊的發展資金。日本一直走在亞洲再生醫療的前鋒，在再生醫療領域投入文部科學省、經濟產業省與厚生勞動省3部會的經費，產業與學界組成合作聯盟。

今年9月衛福部發布「特管辦法」，優先開放6項細胞治療技術，加快應用到國人療程，並帶動相關產業的發展。台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，這是不夠的，生技產業是後浪推前浪，台灣不要成為死在沙灘的前浪。

她說，當各國紛紛通過再生醫療法規，反觀台灣的法案還躺在立法院，應該放棄本位主義，站在病患權利的角度促成過關，在年底前通過「再生醫療管理製劑草案」，實踐行政院本會期列為優先法案的承諾。

因應學、產界的發展趨勢，再生醫療業界寄望的「再生醫療製劑管理條例」，本來立院這個會期是行政院最優先法案，林世嘉指出，現在立院本會期只剩1個多星期，眼看著執政黨的最優先法案，卻受限於執政黨委員沒有溝通好，可能不會有進度。

全球國際再生醫療產業發展狀況，經濟規模到了2020年100億美元、2030年1200億美元，再生醫療製有了法案，學界會投入更多研究、產業界也敢投入更多資金，不應有政治因素或溝通不良，特別發生在執政黨內部，以致執政團隊提出來的法案在立院受阻，眼睜睜看著耗費時間不知怎麼辦？

(中時 )