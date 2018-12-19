快保不住「亞洲老二」 只因再生醫療法卡在這裡

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉憂心再生醫療法規卡在立院沒進度。（陳志祥攝）

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可望成為「台灣第2個半導體產業」的再生醫療，原本有機會扮演亞洲第2個擁有專門再生醫療法規的國家，如今連「老二」都當不成了，不僅追不上日本、甚至快被南韓超越，國內生技業者很急，希望蔡總統標榜的政策不要跳票！

台灣醫界聯盟基金會18日舉辦「再生醫學全球趨勢國際論壇」，來自英、美、日、韓外賓分享最新政策與法規趨勢。韓國再生醫學策略中心(SCRM)指出，韓國已經通過新再生醫學支持及管理法，預計於明年3月生效。

今年4月英國政府投入超過6000萬英鎊的發展資金。日本一直走在亞洲再生醫療的前鋒，在再生醫療領域投入文部科學省、經濟產業省與厚生勞動省3部會的經費，產業與學界組成合作聯盟。

今年9月衛福部發布「特管辦法」，優先開放6項細胞治療技術，加快應用到國人療程，並帶動相關產業的發展。台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，這是不夠的，生技產業是後浪推前浪，台灣不要成為死在沙灘的前浪。

她說，當各國紛紛通過再生醫療法規，反觀台灣的法案還躺在立法院，應該放棄本位主義，站在病患權利的角度促成過關，在年底前通過「再生醫療管理製劑草案」，實踐行政院本會期列為優先法案的承諾。

因應學、產界的發展趨勢，再生醫療業界寄望的「再生醫療製劑管理條例」，本來立院這個會期是行政院最優先法案，林世嘉指出，現在立院本會期只剩1個多星期，眼看著執政黨的最優先法案，卻受限於執政黨委員沒有溝通好，可能不會有進度。

全球國際再生醫療產業發展狀況，經濟規模到了2020年100億美元、2030年1200億美元，再生醫療製有了法案，學界會投入更多研究、產業界也敢投入更多資金，不應有政治因素或溝通不良，特別發生在執政黨內部，以致執政團隊提出來的法案在立院受阻，眼睜睜看著耗費時間不知怎麼辦？

(中時 )

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