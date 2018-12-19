台女控遭「洋腸」性侵流好多血 卻因這動作沒告成

2018年12月19日 02:43 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

人家說「好心被雷親」，有時男女之間過於熱情反而「走味」。一名台灣女子好心幫來台教書的洋教授找房子，卻在不久後指控遭這名外國人性侵，甚至說對方「射後不理」，被弄痛流好多血。

不過被指控性侵的這名外籍教授否認性侵，他坦承當天2人有發生性關係，但是在雙方同意下發生親密行為，庭訊時，他還說「完事」後，該女還主動幫他按摩四肢，並傳LINE給他，稱「真誠相愛化敵為友、彼此互助成為家人」，還拿出女子留在他住處的手腳穴道圖，以及LINE的截圖作為證據。

據《蘋果》報導，這名女子是在教會認識這名外籍教授，2人互加LINE成為朋友後，女子還好心的告訴他，有空時會去教他中文，順便幫他找租屋處，沒想到女子事後指控教授涉嫌性侵。

女子指控，當天她到教授的租屋處準備一起去看房子，對方卻將她拖到床上，戴上保險套要性侵她，她嚇到不斷反抗還拿著棉被保護自己，但對方力氣很大，反抗根本無效，她還說，「他的生殖器非常大，所以害我下體非常痛還流血」

檢察官調查發現，女子並非是在第一時間報警，且檢察官認為，女子若真的遭到性侵，為何沒有立即離開，反而主動拿出穴道圖幫教授按摩達數分鐘之久，且事後還繼續與對方連絡，還用LINE傳自製貼圖給對方，實在與常情有違，因此將教授不起訴。

(中時電子報)