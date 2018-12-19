週三全台回暖！北部高溫25度！中南部空品差

2018年12月19日 04:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

告別冷颼颼！今（19日）起大陸冷氣團減弱，今晨仍有低溫發生，桃園新屋10.8度、新竹12.3度，白天氣溫回升，北部高溫可望回暖至25度，南部更可以出現高達29度的高溫！預估下一波冷空氣下週二（25日）到。另今天中南部空氣品質差，外出請注意。

今日晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中部以北、東北部及花東縱谷局部地區有１１度左右低溫出現的機率；白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差仍大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多仍為晴到多雲的天氣。今晚至明晨新竹以北、基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區易有８至９級強陣風，請注意。

氣溫方面，今日全台低溫為11～14度，北部高溫24～25度，南部高溫上看29度，日夜溫差大，需注意保暖。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

今日全台低溫為11～14度，北部高溫24～25度。（圖取自氣象局網頁）

下一波冷空氣何時來？氣象專家賈新興表示，預計將於本月耶誕節前後的那波強冷空氣，可能會是今年冬季最後一波了。

至於民眾關心的空氣品質，今日大陸冷氣團持續減弱，環境風場為偏東風，加上竹苗至雲林地區受背風渦流影響，污染物逐漸由南往北移動。雲嘉南及高屏地區位於背風面，風速持續偏弱，污染物易累積；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級，高屏及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

(中時電子報)