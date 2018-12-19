「不等風來花自落」歌仔跨界劇場音樂會添繽紛

2018年12月19日 05:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

以原創音樂為戲劇添色！首度挑戰結合歌仔戲、音樂劇、台語歌手、綜藝主持人！和歌仔戲劇團、灣聲樂團、躍演劇團將跨界合作，12月28-30日於台北城市舞台，舉辦「不等風來花自落」歌仔跨界劇場音樂會，特邀資深藝人澎恰恰、金曲歌手曹雅雯、許富凱等唱將，詮釋經典唱段與動人故事。

此場演出題材，源自於尚和歌仔戲劇團跨界作品-「白香蘭」、「半人」、「不負如來不負卿」，這些作品皆曾入圍金曲獎，由團長梁越玲編劇、金曲大師李哲藝作曲、新銳導演曾慧誠執導，以傳統為元素，更以原創音樂為戲劇添色，發揮戲劇與音樂結合的無限創意；2018規劃歲末音樂會，不僅躍演及尚和演員演唱，更邀金鐘獎綜藝節目主持人澎恰恰、金曲獎歌后曹雅雯、金曲獎小天王許富凱等唱將詮釋經典唱段；此外，澎哥原創故事、躍演劇團製作、梁越玲編劇的「釧兒」，同為入圍金曲獎作品，亦深情再獻，展現充滿戲劇靈魂的動人樂章。

「不等風來花自落」歌仔跨界劇場音樂會，首度挑戰結合歌仔戲、音樂劇、台語歌手、綜藝主持人，以多元豐富的樣貌，激盪出舞台上燦爛奪目的創意火花。演出將以澎哥為說書人貫穿全場，以溫暖感性口吻說故事，娓娓道出中文音樂劇「釧兒」、台語音樂劇「白香蘭」、台味歌舞劇「半人」、歌仔音樂劇「不負如來不負卿」精彩故事，由歌仔戲演員、音樂劇演員、台語歌手輪番演唱劇中經典歌曲，搭配歌仔戲身段與舞蹈點綴，呈現前所未有的歌仔跨界劇場音樂會全新風貌。

尚和歌仔戲劇團、灣聲樂團、躍演劇團三個團隊首度跨團合作、加上澎哥的畫龍點睛，將賦予「不等風來花自落」歌仔跨界劇場音樂會滿滿的創作能量，精彩度期得期待，將帶給觀眾耳目一新的藝文饗宴！

(中時電子報)