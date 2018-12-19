冬嚐麻油雞暖呼呼！台南胡麻新北飄香

2018年12月19日 05:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入冬，正是品嚐麻油雞暖物好時機！為了協助銷售南部農產品，台南市佳里區農會與新北市新莊區農會合作，18日首度北上於新莊區農會前廣場辦理胡麻產品展售。現場準備了千份麻油雞及油飯免費品嚐，吸引眾多人潮，帶來的各項胡麻產品也供不應求搶購一空。

冬天腳步近，隨著氣溫降低，每年11月開始進入胡麻收成季節，台南是全國最大胡麻產區，種植面積約2,845公頃，產量3,049公噸，佔全國產量逾八成。其中佳里區是胡麻重點栽植區之一，栽種面積約160公頃。

有別於國外進口的胡麻，國產胡麻具有獨特香氣，而且新鮮安全看得見。麻油因含有不飽和脂肪酸、豐富蛋白質、礦物質及維生素。常用於麻油雞、油飯、湯圓、包子等，是國人進補、食用常見食材。為了讓北部民眾了解國產胡麻的品質，佳里區農會與新莊區農會18日舉辦「佳胡莊滿享佳餚~聞香下馬迎冬令」胡麻展售推廣會，現場提供千份麻油雞、米糕供民眾試吃品嚐正港台灣胡麻味，以及在地農特產伴手禮供民眾參觀選購，吸引民眾大排長龍。

新莊區農會理事長李華順表示，新莊區農會與佳里區農會結為姊妹會，前幾年受邀到台南產地參加胡麻體驗，對國產胡麻的品質、香氣讚不絕口，這麼好的產品在都會區買不到很可惜，因此今年特地邀請佳里區農會「北漂」上來推廣，帶來新鮮現榨的胡麻油跟胡麻醬、胡麻糖等各式加工品，並且發揮南部人的熱情，現場用胡麻油煮的麻油雞、油飯招待大家，民眾吃的暖洋洋，也能幫助農友銷售過好年。

(中時電子報)