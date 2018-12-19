12／19三大報頭條要聞

2018年12月19日 07:35 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●農委會17日宣布提高自疫區違規攜帶豬肉製品入境裁罰，新罰額昨日第一天上路，桃園機場查獲2件陸配違規攜帶豬肉乾及火腿腸，各開罰20萬元。為防堵非洲豬瘟入侵，蔡英文昨天「迴廊談話」親上火線，並拿出「防疫大作戰，守護滷肉飯」的看板，呼籲全民防疫。

●中選會昨公告，台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣立委補選投票，訂於明年3月16日（周六）舉行。國民黨希望延續九合一大勝氣勢，開始廣泛徵詢「最強棒」；民進黨黨主席將在1月6日補選，因此這3席立委補選提名作業，將成為新任黨主席處女戰。

●蔡鄭會18日登場，2人互動熱絡，與蔡柯會的冷感大不同。鄭文燦原本說不會有密室會談、只談市政，但當媒體問到內閣改組、黨主席選舉，甚至問蔡英文是否被新潮流綁架？蔡笑說她旁邊就坐了一個新潮流（鄭文燦）；鄭文燦則趕緊說，過去大老政治已經結束了，推行政院祕書長卓榮泰競選黨主席，與任何派系都無關。

●促轉會代理主委楊翠日前提出促轉會未來的任務，提到將研擬去蔣銅像、新台幣改版、三軍儀隊退出中正紀念堂等問題，引發外界爭議。蔡總統昨天定調說，這類事情不是總統或促轉會說了算，她期待促轉會能搭建平台，讓不同看法的人，可以有討論空間，「這個過程，其實是非常重要的」。

@旺報

●大陸慶祝改革開放40周年大會昨日舉行，中共總書記習近平在台灣九合一選舉後，首度發表有涉台內容的講話。他回顧過去40年對台方針，強調大陸牢牢掌握兩岸關係發展的主導權與主動權，未來則要堅持一個中國原則和「九二共識」，鞏固和發展兩岸關係和平發展的基礎，深化兩岸經濟文化交流合作。大陸有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去。

●針對中共總書記習近平昨日在「慶祝改革開放40周年大會」的兩岸論述，大陸南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，這次提到「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，顯示大陸對兩岸關係和平發展進程的把握與未來國家統一實現的信心。

●中共總書記習近平18日在「慶祝改革開放40周年大會」發表約1個半小時的長篇講話。他把改革開放地位上升到1919年五四運動後中國三大歷史事件，即便面對美國打壓，習揭示大陸不走回頭路，持續創新開放，提到未來更氣勢磅礡。他強調，「我們這麼大一個國家，就應該有雄心壯志」，中國人民和中華民族在歷史進程中積累的強大能量已經充分爆發出來，為實現中華民族偉大復興提供勢不可擋的磅礡力量。

●陸美角力戰全面爆發背景下，中共總書記習近平昨在「改革開放40周年大會」的談話，可謂別具深意。習近平藉由引用毛澤東的話，凸顯即使面對美國全方位打壓，北京仍會展現雄心壯志，不輕易示弱；另一方面習引用魯迅的話，則在宣示大陸改革開放沒有回頭路，更在暗批美國不應對大陸改革開放進程頤指氣使。

@工商日報

●國際半導體產業協會（SEMI）昨（18）日公布全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast Report），預期2019年全球晶圓廠設備投資金額將下修，由原先預估的年成長7％下修15個百分點至年衰退8％。不過，在台積電積極布建5奈米晶圓廠情況下，台灣明年晶圓廠支出金額將逆勢出現高達24％的年成長率。

●美股進入12月後跌勢加劇，道瓊工業與標普5百指數月線累計跌幅已逼近8％，很有可能創下1931年大蕭條以來最悽慘的12月份表現。值得注意的是，經過這波急跌後，標指超過半數的成份股全都慘遭熊咬。

●大陸昨（18）日舉行慶祝改革開放40周年大會，做為大陸黨政軍領導人的習近平發表講話時強調，改革開放未來必定會面臨風險挑戰，甚至會遇到驚濤駭浪。面對當前中美貿易關係緊繃，美方希望中國大陸接下來對經濟結構進行調整的要求，習近平回應，「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」。

●行政院長賴清德先前表示，希望2025年我國行動支付比率可以達90％，因而國發會積極規劃，要求相關的13個部會積極配合。在金管會、經濟部、證交所、NCC等政府單位見證下，證交所旗下子公司「臺灣網路認證公司」所營運的「TWID身分識別中心」，在11月28日和五大電信業者舉行簽約記者會，聯手推動「Mobile ID行動身分識別服務」，未來民眾使用手機門號就能在虛擬通路快速認證身分。

(中時電子報)