江宜樺演講遭突襲鬧場 黃暐瀚嘆：這一夜台大脫序...

2018年12月19日 07:52 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，昨(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時後，上百名太陽花學生突闖入會場，螢幕上突然播出2014鎮壓太陽花學運的畫面，抗議學生高喊、「院長下令警察打人」，並包圍江宜樺，演講活動被迫中斷。江宜樺並在警方護送下離開。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，江宜樺能不能來台大演講，不是只有抗議學生說了算。「這一夜，台大人，有人沉穩，有人脫序」。

回顧事因，活動是台大政治系學生主辦的活動，邀請江宜樺演講「政治哲學能改變世界嗎？」原訂晚上7時開始演講至8時40分，之後半小時開放學生問答。但演講開始約半小時左右，突遭抗議學生闖入高喊「殺人院長」、「院長下令警察打人」，現場氣氛火爆，讓江臉色變得難看。

黃暐瀚昨深夜在臉書表示，在場的學生在衝突後，江宜樺轉身拿了黃色粉筆，在黑板上寫了「請理性」三個字，也被學生擦掉，江宜樺院長決定離開了，抗議學生還是繼續推擠，動手阻止電梯關閉。所以，到底是要江宜樺「滾出台大」？還是不要江宜樺「滾出台大」？

江宜樺能不能來台大？可不可以來演講？是不是只有這群抗議者說了算？今晚其他坐在講堂的三百位學生，算不算台大人？能不能也表達意見？黃暐瀚說「這一夜，台大人，有人沉穩，有人脫序，各自悄悄地，留下了印記」。

(中時電子報)