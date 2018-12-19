「這是什麼鳥社會！」蔡正元支持這件事 網友狂喊＋1

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
無「超額險」賠不起　各界湧捐款助孝子

新北市一名20歲林姓男子16日清晨幫忙母親送貨，行經石碇區雙溪口淡蘭吊橋路，因精神不濟恍神連撞4輛法拉利跑車，面臨要價不斐的維修費嚇得不知所措。經報導後，大批善心人士願協助林姓男子，另外民間也發起賠償上限「超跑條款」，前立委蔡正元則大力支持，表示「台灣的貧富不均，已到不像話的地步」、「這是什麼鳥社會」。

被撞最慘白法拉利車主 整型醫彭文玉：差兩公尺 就是4條人命

這起「孝子撞超跑事件」引發社會正反兩面意見交鋒。金融界資深人士張晉源18日在臉書發起連署，他指出，貧富差距變大，天價超跑變多，一般人不小心擦撞到了不止賠不起，生活還會陷入困境，呼籲立法院制定「超跑條款」，非刻意碰撞汽車應設定賠償上限。

其中一名維修費最高的車主彭姓醫生，則在臉書發文抱怨「別人的過錯卻要我們來承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣」，他今天再度發文，強調他不是富二代，後續交由保險公司處理，希望一切回歸理性。

前立委蔡正元也針對「超跑條款」表示贊同，他指出「台灣的貧富不均，已到不像話的地步」，富者超跑好幾輛，貧者機車都捨不得換新，機車若非故意撞超跑，超跑有全額保險，保險公司卻會讓機車不只破產，還活不下去「這是什麼鳥社會」。

蔡正元說，他無限期支持快速修法，凡是非故意撞損超跑，賠償金額要設定上限，超過部分保險公司和超跑自行吸收。網友在po文底下紛紛留言「+1」、「 台灣路這麼小 開這麼貴的車做什麼」，不過也有人質疑「故意非故意的界線要如何認定呀？」、「有錢人活該被撞嗎？有錢人不是人?」。

(中時電子報)

檢察官說法》千萬豪車滿街跑 老百姓如何自保？
更多中時電子報精彩熱門社會新聞請按這裡
台女控遭「洋腸」性侵流好多血 … 瞪一眼代價大！她沒了兒子 他賠4…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。