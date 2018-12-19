「這是什麼鳥社會！」蔡正元支持這件事 網友狂喊＋1

2018年12月19日 07:59 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

無「超額險」賠不起 各界湧捐款助孝子

新北市一名20歲林姓男子16日清晨幫忙母親送貨，行經石碇區雙溪口淡蘭吊橋路，因精神不濟恍神連撞4輛法拉利跑車，面臨要價不斐的維修費嚇得不知所措。經報導後，大批善心人士願協助林姓男子，另外民間也發起賠償上限「超跑條款」，前立委蔡正元則大力支持，表示「台灣的貧富不均，已到不像話的地步」、「這是什麼鳥社會」。

這起「孝子撞超跑事件」引發社會正反兩面意見交鋒。金融界資深人士張晉源18日在臉書發起連署，他指出，貧富差距變大，天價超跑變多，一般人不小心擦撞到了不止賠不起，生活還會陷入困境，呼籲立法院制定「超跑條款」，非刻意碰撞汽車應設定賠償上限。

其中一名維修費最高的車主彭姓醫生，則在臉書發文抱怨「別人的過錯卻要我們來承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣」，他今天再度發文，強調他不是富二代，後續交由保險公司處理，希望一切回歸理性。

前立委蔡正元也針對「超跑條款」表示贊同，他指出「台灣的貧富不均，已到不像話的地步」，富者超跑好幾輛，貧者機車都捨不得換新，機車若非故意撞超跑，超跑有全額保險，保險公司卻會讓機車不只破產，還活不下去「這是什麼鳥社會」。

蔡正元說，他無限期支持快速修法，凡是非故意撞損超跑，賠償金額要設定上限，超過部分保險公司和超跑自行吸收。網友在po文底下紛紛留言「+1」、「 台灣路這麼小 開這麼貴的車做什麼」，不過也有人質疑「故意非故意的界線要如何認定呀？」、「有錢人活該被撞嗎？有錢人不是人?」。

(中時電子報)