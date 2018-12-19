沒有任何樂觀可能！唐慧琳點出2020國民黨最大變數

新北市議員當選人唐慧琳。(中時資料照,方濬哲攝)

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中時電子報
／綜合報導

國民黨在九合一選舉大勝，緊接而來的2020總統大選，將派出誰應戰成焦點。新北市議員當選人唐慧琳認為，老百姓希望換血，加上恐還有柯文哲，若蔡英文堅持連任，國民黨又是老面孔，那中間選民的票可能大量灌到柯身上，「國民黨沒有任何樂觀的可能」。

九合一選舉，中國國民黨贏得15縣市，許多人看好他們能乘勝追擊拿下2020總統大選。至於人選部分，吳敦義、朱立倫都被點名參選。此外，還有不少人認為馬英九會再度參選。

唐慧琳接受中評社訪問時指出，2020對國民黨來說還有很大變數，老百姓還是希望換血，國民黨如果推新面孔出來，的確會比較有利。不過唐慧琳認為，國民黨中生代目前是立委或是縣市首長層級，還不到全台性的能量，全台性還是老派的，包括吳敦義、朱立倫等當過主席的人。她提醒，有全台性能量也要戒慎恐懼，「不要認為民進黨做不好，就非你莫屬」。

她認為，2020未必好選，因為還有個變數叫柯文哲，柯雖缺全台性的後援，但民意信任度很高，若國民黨又是老面孔，且做法、路線沒讓百姓看到新氣象，縱使柯在各地沒有樁腳，民眾可能還是選他，國民黨不要排除這樣的可能性，如果中間選民大量靠到柯身上，國民黨沒有任何樂觀的可能。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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