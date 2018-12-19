元旦遊台南！嘗美味小吃！從北門鹽田夕陽、到二寮迎日出

2018年12月19日 08:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台南文學耆老葉石濤先生曾說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。2019元旦有4天連假您規劃好要去哪裡玩了嗎？台南市政府觀光旅遊局整理出元旦假期熱門旅遊行程懶人包，聽演唱會嗨跨年、看日出迎曙光、泡湯吃美食、搜羅必賞秋冬美景還是市區走跳老街巷弄，嘗美味小吃、IG拍照打卡也樂活！

二寮迎曙光。（圖取自「台南旅遊網」官網）

●跨年三部曲最瘋狂

「2018-19台南跨年三部曲」包括首部曲在北門井仔腳瓦盤鹽田前揮別2018白色夕陽、高鐵台南站前廣場跨年晚會歡樂無限High翻整晚，以及第三部曲在左鎮二寮迎接2019第一天的日出，二寮除了是全台最低海拔即可觀看曙光雲海的景點外，月世界貧瘠光禿及層疊綿延的遼闊惡地景觀更讓人震懾，隨著晴雨晨昏，更是呈現出不同韻味的潑墨山水般地景。在二寮欣賞完日出後即可就近參加「虎頭埤元旦升旗與健行」活動，早起在這全台最古老的水庫，參與升旗展現滿滿元氣與活力，並跟著大家環湖健走，虎頭埤風景區也配合於當天上午10點前免費入園，歡迎各地朋友前來共創美好回憶。

奇美博物館聖誕樹。（圖取自「台南旅遊網」官網）

●延續聖誕氛圍浪漫遊

還在扼腕錯過台南各地陸續完成點燈所推出的聖誕布置的各位看過來，元旦假期很多景點都還有延續那浪漫又溫馨的氛圍，觀旅局也特別整理推薦台南數個經典必拍夢幻聖誕樹，包括臺灣文學館、奇美博物館、海安路街道美術館、新光三越小西門耶誕奇幻樂園等，歡迎想要再次慶祝、感受一年一度聖誕氣息的朋友們能夠盡情玩樂拍照留念，收集聖誕樹同時順遊周邊人氣景點及鬧區！

關子嶺泥漿溫泉。（圖取自「台南旅遊網」官網）

●泡暖湯吃美食品咖啡

喜愛遠離塵囂的遊客們走訪一趟關子嶺溫泉風景區，在這裡靜靜駐足欣賞歷史足跡，抑或漫步溫泉老街，最後再找處溫泉湯屋休憩，享受泥漿溫泉水的溫「心」洗禮，消除一身疲憊，感受百年溫泉鄉浪漫氛圍。除此之外，還可享用甕仔雞、在地野菜美味料理，接著順遊至175東山咖啡大道各農場與景觀餐廳品嚐香醇美味的東山咖啡與特色料理，別有一番滋味。

六甲落羽松。（圖取自「台南旅遊網」官網）

●季節限定秋冬美景

落羽松在秋冬變色，景色優美浪漫，近幾年經網友瘋傳，在六甲林鳳營菁埔埤附近，一片有著千棵的落羽松森林，成為台南季節限定的浪漫場景。靜謐且環繞著埤塘的親水步道，整齊排列種植的落羽松給人一種無盡的延伸感，搭配一旁的油菜花田，更豐富了菁埔埤濱的景色，尤其落羽松倒映湖面，朝陽穿透樹林，晨霧下的樹林，更是彷彿置身國外，美景剎是誘人。

台南市立美術館。（圖取自「台南旅遊網」官網）

●最新文青打卡熱點

文青必去的蝸牛巷，就躲在老城區內中正路及民生路旁的巷弄裡，是一群喜歡文創的朋友用心打造而成，以動作慢吞吞的蝸牛為意象，搭配充滿懷舊風味的裝置藝術和彩繪牆面，帶著大家用緩慢的步伐來探索台南這座老城市，在這有如小迷宮的巷弄間，還隱藏著許多咖啡店和特色店家，趕緊相揪朋友一起鑽小巷探險去吧。

由日本建築大師坂茂打造的「台南市立美術館」，擷取了台南文化象徵結合日式空間哲學，打造獨一無二的當代建築，是台南首座官方美術館。其中由前身是直轄市定古蹟「原台南警察署」整建的台南市立美術館1館已正式對外營運，至明年3月前都免費入館，是台灣首座以當代藝術主題打造而成的獨特美術館。

蝸牛巷。（圖取自「台南旅遊網」官網）

●免費城市深度旅遊

備受市民及遊客喜愛的米其林三星散步導覽解說遊程將於元旦連假期間加開場次總共35梯次，只要上台南旅遊網預約報名，元旦假期天天為您服務，歡迎您與專業導覽解說員一起穿梭於古街巷弄之間，走一趟約2小時慢行、免費的城市深度旅遊，全台南市共有9條散步路線可供大家上線瀏覽預約！

(中時電子報)