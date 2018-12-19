影》挺太陽花學生鬧場江宜樺 學者驚：紅衛兵再現？

2018年12月19日 08:34 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 影音／ 黃鈺潔 /綜合報導 影音／

前行政院長江宜樺昨日赴台大演講，演講進行約半小時左右，突然有抗議青年衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號。(圖/台大社科院李姓學生提供)

前行政院長江宜樺昨日赴台大演講，演講進行約半小時左右，突然有抗議青年衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號，演講因此被迫中斷，江宜樺被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆至極。（圖/本報資料照，李侑珊攝）

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，昨(18)日晚間7點赴台大演講，演講大約半小時後，上百名挺太陽花的學生突闖入會場，抗議學生高喊、「院長下令員警打人」，並包圍江宜樺，對此，銘傳大學廣電系系主任杜聖聰發表評論説：「這不是紅衞兵，那什麼才是紅衞兵？」。

杜聖聰昨晚透過臉書發表評論說，看江宜樺不爽就包圍他、轟他下台。那麼，看蔡英文、賴清德不爽，是不是也可以轟他們下臺？他說，「革命無罪、造反有理」，這不是「紅衞兵」，那什麼才是「紅衞兵」？

他(杜)還不忘諷刺，對了，造反的孩子如果以後出來參選，別忘記要吞下一千根針。刷資歷，真的不是這樣刷的！(吞千根針由來:日本的小孩或和心愛的人在約定事情打勾勾時會唱一個童謠“ 勾手指，勾手指，說謊的人要吞千根針，割小指 ”用懲罰來提醒對方遵守兩人的約定或承諾說謊的人)

對此也有網友在杜聖聰臉書留言回應，「這些學生演過頭了……台灣潛在的亂源！」、「用暴力何需唸台大，直接進幫派黑社會 !」、「存在的正當性很重要！」。

另外，有網友在臉書社團「野台」爆料，前去鬧場的帶頭學生，正是過去曾發表多次「反管」立場的台大學代會議長周安履。

核能流言終結者創辦人黃士修先前指出，周安履曾參加謝長廷的「新文化基金會」舉辦「新文化學生工作隊」課程。課程內容包含，新聞輿情與預判、造勢活動的主持、選舉活動的企劃、選舉文宣的創意、國會黨團的運作、媒體公關的經營、政治演說的風格、政治組織的運作等實務內容。

(中時電子報)