傳奇女優飯島愛過世10年 當年引退內幕曝光

飯島愛2008年因肺炎猝逝家中。(圖／本報系資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
神秘52區／空前絕後AV女優　猝逝登媒體頭條

日本傳奇女優飯島愛2008年因肺炎猝逝家中，年僅36歲就香消玉殞，讓外界震驚不已，近日她過世滿10年，日媒「AERA」也特別訪問她的父母，母親也透露她當年引退的內幕。

飯島愛以AV女優出道，憑著在深夜節目《東京情色派》大膽露出丁字褲爆紅，被封為「丁字褲女王」，也因此轉往演藝圈發展，2000年推出半自傳性小說《柏拉圖式性愛》，描述自己歷經逃家、強暴，後因欠債走上AV之路，再成功從女優轉型成藝人，讓她人氣更攀高峰，不過2007年她因健康問題退出演藝圈，隔年被發現猝逝家中，且已過世多日，發出腐爛臭味，讓人不勝唏噓。

而飯島愛過世後，依舊有不少粉絲會到她家中上香，或在她的部落格留言追思，但因為父母年紀大了無法管理，才在2015年10月31日她生日當天關閉。飯島愛父親透露，原本都不知道女兒進演藝圈，直到看到電視轉播，才知道她已經出道，他也鼓勵女兒既然決定了，就要做到最好，成日本第一。

飯島愛媽媽則表示，女兒2005年就想引退，「因為她要靠化妝上鏡，但電視畫質越來越清晰，她無法接受自己變老後，還要出現在電視上被人評論」，所以也開始規劃引退後的事業，而她的事業就是設立販賣成人情趣用品的網站，將來也想擴及到醫院、和美容諮詢，希望能幫助對性愛有煩惱的女性，可惜她還沒開始做就離開了。

(中時電子報)

深夜突PO文道歉 蔡依林：女騙子… 孫安佐預告下部影片 孫鵬眼爆血…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。