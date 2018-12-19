傳奇女優飯島愛過世10年 當年引退內幕曝光

2018年12月19日 08:28 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

神秘52區／空前絕後AV女優 猝逝登媒體頭條

日本傳奇女優飯島愛2008年因肺炎猝逝家中，年僅36歲就香消玉殞，讓外界震驚不已，近日她過世滿10年，日媒「AERA」也特別訪問她的父母，母親也透露她當年引退的內幕。

飯島愛以AV女優出道，憑著在深夜節目《東京情色派》大膽露出丁字褲爆紅，被封為「丁字褲女王」，也因此轉往演藝圈發展，2000年推出半自傳性小說《柏拉圖式性愛》，描述自己歷經逃家、強暴，後因欠債走上AV之路，再成功從女優轉型成藝人，讓她人氣更攀高峰，不過2007年她因健康問題退出演藝圈，隔年被發現猝逝家中，且已過世多日，發出腐爛臭味，讓人不勝唏噓。

而飯島愛過世後，依舊有不少粉絲會到她家中上香，或在她的部落格留言追思，但因為父母年紀大了無法管理，才在2015年10月31日她生日當天關閉。飯島愛父親透露，原本都不知道女兒進演藝圈，直到看到電視轉播，才知道她已經出道，他也鼓勵女兒既然決定了，就要做到最好，成日本第一。

飯島愛媽媽則表示，女兒2005年就想引退，「因為她要靠化妝上鏡，但電視畫質越來越清晰，她無法接受自己變老後，還要出現在電視上被人評論」，所以也開始規劃引退後的事業，而她的事業就是設立販賣成人情趣用品的網站，將來也想擴及到醫院、和美容諮詢，希望能幫助對性愛有煩惱的女性，可惜她還沒開始做就離開了。

(中時電子報)