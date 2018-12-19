心血管病好發季！起床喝這一杯 血糖代謝上升20倍

2018年12月19日 08:47 中時電子報 莊楚雯

冬天為心血管疾病好發季節，容易使血管收縮，末梢血液循環不良，虛寒體質的人更嚴重，氧氣和營養無法送往全身細胞，導致代謝變差，內臟機能下降，免疫力低落，衍伸出慢性病。日本中醫藥膳師岩田麻奈未表示，早上來杯熱飲，特別是喝肉桂可可、薑粉柚子茶、印度奶茶，改善血液循懷外，還有降低血糖、刺激交感神經、預防老化以及動脈硬化的作用。

早安健康報導，岩田麻奈未說道，一天當中早上的體溫最低，喝點熱飲有助於促進血液循環，讓身體溫暖、提高新陳代謝，還能舒緩肩頸痛、生理痛等不適。特別是喝肉桂可可、薑粉柚子茶、印度奶茶，效果更好。

1肉桂可可

研究指出，肉桂能刺激生理循環，增加20倍血糖代謝率，每天只需半小匙肉桂，就可達到降低血糖、三酸甘油脂及膽固醇，降低糖尿病、心臟病風險。

美國研究顯示，一小匙肉桂粉，抗氧化效果等同於一杯藍莓。也有多項研究指出，可可與生薑一樣，能抗虛寒，且純可可的效果更好。

2薑粉柚子茶

乾燥後的薑粉，可刺激交感神經，把身體脂肪轉換成能量燃燒，具有瘦身效果。柑橘類水果的柚子，其香氣可提神，讓身體從睡眠狀態轉成活動模式，果皮的多酚橙皮苷，對末梢血液循環有改善效果。

3印度奶茶

印度奶茶使用生薑、丁香、肉桂、洋茴香等香料煮出，有暖身效果。丁香的丁香油酚，能預防老化、動脈硬化，還有促進消化、幫助整腸的好處。基底紅茶中的多酚茶黃素，有很好的抗氧化、殺菌作用，預防感冒、提高免疫力。

(中時電子報)