比利時爆政治危機 總理黯然下台

2018年12月19日 08:50 中時電子報 吳映璠

聯合國大會10日通過《全球移民契約》，比利時總理米歇爾（Charles Michel）不顧反對執意簽署，上周末超過5,000名比利時民眾上街抗議，米歇爾面臨聯合執政的盟友退出執政聯盟，加上反對黨18日宣布將對這個少數政府提出不信任動議，米歇爾晚間宣布請辭，不過國王尚未接受辭呈。

比利時總理執意簽署全球移民契約，周末布魯塞爾上演黃背心運動，警民爆發激烈衝突。

據英國廣播公司（BBC）報導，米歇爾執意簽署《全球移民契約》（Global Compact for Migration），他將這項契約視為機會，「能夠創造更好的歐洲及國際合作」，不過他對契約美好的念想反而導致國內分裂，先是對移民議題立場強硬的新法蘭德斯聯盟（N-VA）宣布退出執政聯盟，導致現在的聯合政府成為少數政府。

上周末，超過5,000名比利時名眾上街抗議，造成激烈的警民衝突。

18日，其他反對黨更宣布將對少數政府提出不信任動議，米歇爾隨後在國會宣布請辭，不過比利時國王菲力普（King Philippe）尚未決定是否接受他的辭呈。由於比利時將於明年5月舉行大選，若米歇爾真的下台，可能引發比利時提前大選。

米歇爾現年42歲，他於2014年成功組建右翼聯合政府之後成為比利時總理，當年他僅38歲，是比利時自1841年以來最年輕的總理。

今年7月，聯合國196個會員國同意這項歷經兩年談判達成的《全球移民契約》，不料10日僅164個國家簽署，當中包括美國、奧地利、匈牙利、義大利、波蘭等國都拒絕執行這項協議。

全球移民契約實際上不具法律約束效力，旨在透過國際合作解決移民問題，同時也強調簽署國的自主權來決定各自的移民政策，不過反對者相信執行這份協議將導致進入歐洲的移民增加。

(中時電子報)