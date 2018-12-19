嶺東高鐵特區夯！「森之驛」打造都市綠意生活吸客源

屏仕建設二代接班，蔡又鈞（左）、蔡又豪兄弟檔以旅居國外的生活經驗，打造國際視野的「森之驛」建案。（盧金足攝）

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「森之驛」建案的樹屋為社區地景藝術亮點。（盧金足攝）
公設比照豪宅等級，提供住戶交流空間。（盧金足攝）
春天來了！藏身櫻花樹下的藝術品，令人驚艷。（盧金足攝）
占地1800坪的森林建築，有如現代版桃花源。（盧金足攝）
蔡又鈞（左）、蔡又豪兄弟攜手打造「森之驛」，獲得市場好口碑。（盧金足攝）
滿眼綠意的居住環境，無價！（盧金足攝）

盧金足／台中報導

高鐵一日生活圈成型，台中市政府規畫烏日成為三大副都心後，蛋白區變成蛋黃區，看好交通便利為購屋者考慮的重要因素，屏仕建設在嶺東高鐵特區推出「森之驛」建案，營造住在1800坪的森林建築，由年輕二代蔡又鈞、蔡又豪兄弟檔

，以其旅居國外多年經驗，規畫「像住在國外的景觀」，而且打出親民房價，綠意生活價值超越價格，吸引很多客源。

深耕建築業28年的屏仕建設，以創造「城市生活多一點的感動」規畫建案，在嶺東高鐵特區 打造1800坪森林建築，以長達五年的時間完成，在社區即可坐擁60米綠蔭步道，空中陽台永久棟距，有如在大自然裡運動散步，環境優質生態活絡

，吸引蟬聲、鳥鳴，住戶行走其間處處皆景。

屏仕建設副總經理蔡又鈞表示，「林之驛」擁有1800坪的綠意，猶如現代版的桃花源秘境，以自然和諧的地景建築為藍圖，收藏高達180棵台灣各地珍貴樹種，讓住戶享有豐沛綠意與無敵視野。

「森之驛」規畫兒童遊戲室、健身房等公設，融入花園綠景

，感受私人島嶼般的奢華靜謐，透過花藝巧思點綴的美麗花藝，享受休閒生活。

蔡又鈞還以其專業與深刻體會拍出「森之驛」的影片，一步一腳印，隨著他的眼光與足跡走訪社區內的風景和格局，真誠又浪漫的「影」響力，打動不少客戶的心。

「我們想要提供的是一種生活提案方式！」屏仕建設董事長特助蔡又豪指出，現在市場在總價與坪數開闢房市商機，「

森之驛」不只以親民房價讓購屋者輕鬆入手，也為住戶創造場域空間，重溫以前住在三合院的溫馨，老中青三代快樂的共院合居，基地周遭視野，像在國外的氛圍，享受離塵不離城的自然生活。

「森之驛」建案規畫大2-3房採開放式設計，戶外陽台綠景延伸至客、餐廳，樑柱外推，放大空間格局引進「Home Spa」概念，在主臥衛浴規畫景觀窗，休閒養生兼具。

交通帶動繁榮，「森之驛」除鄰近嶺東生活圈，還位在烏日高鐵特區旁，台中高鐵站進出人次多，周邊更是中部地區唯一三鐵共構的生活圈，烏日副都心逐步成形，磁吸眾多跨縣市購屋客，台中市府重大建設的逐步到位，周邊房市熱絡。

近期台中房市熱區除北屯區就是高鐵烏日特區，「烏日副都心」的環高鐵區塊，是台中市府重點開發區域，吸引不少建商提前進場布局。

「森之驛」強調是一棟真正與國際接軌的全齡化住宅，取經國外大型社區，受惠於烏日副都心利多，銷售買氣熱，今年七月完工落成，自住率高，還有家族一起購買，且因應現代人生活方式，父母與子女各買一間，以「一碗麵的溫度」，互相照顧又各保有隱私，很多住戶歡喜搬新家。

(中時 )

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