看看這五大特質！楊翠恐成民進黨2020頭號敗家人物

促轉會代理主委楊翠。（資料照,陳怡誠攝）

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中時電子報
／綜合報導

促進轉型正義委員會代主委楊翠日前公布半年任務進度報告，她提出中正紀念堂轉型原則、建置轉型正義「加害者資料庫」及國幣改版以除掉威權象徵，引發爭議。此外，楊翠也在臉書發文表示，也許他們做得不夠好，但是促轉會真的沒有「空轉」。國民黨前立委孫大千則列出楊翠五點特質，並表示她將會成為民進黨2020年的「頭號敗家人物」。

楊翠日前提出中正紀念堂轉型原則、國幣改版以除掉威權象徵，更強調「新台幣改版是日常性，如果為了夾娃娃機都有鑄幣的正當性，轉型正義為什麼不行」，該言論引發許多爭議。對此，楊翠也在臉書表示，這幾個月，全會從事件的連番風雨中，從被踐踏、被遺棄般的情境中，也許還說不上是浴火重生，「但是，我們確實學習面對挫折艱難，也建立了跨組室團結合作的工作模式」。楊翠說，同仁們都很認真，有覺悟，很堅定。「我想告訴大家，也許，我們做得不夠好，但是，促轉會真的沒有『空轉』。失言者已經離職，風雨中，同仁們隨時可以選擇棄船而走，但他們沒有，留下來，一起抵擋風雨。所以，我們一定會繼續努力的」。

對此，孫大千列出楊翠的五大特質，包括一、自我陶醉的把「仇恨心」當成了「使命感」。二、無可救藥的與主流民意脫節。三、擁有地表最強的「文青風」。四、毫不在意民進黨的死活，將實踐個人信仰置於民進黨的選舉成敗之上。五、深怕民進黨在2020年失去政權，所以在未來的一年內，將會不計代價貫徹理念。

孫大千諷刺表示，有這樣的超級助選員，難怪國民黨的諸位太陽們根本懶得改變，自認為躺著都會當選了。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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