繪本《好想要回家》 提醒飼主別再帶狗上壽山

2018年12月19日 09:24 中時 曹明正

壽山國家自然公園發表繪本《好想要回家》，提醒飼主們，不要再帶狗上山。圖右為作者黃雅婷。（壽山國家自然公園籌備處提供）

壽山國家自然公園發表繪本《好想要回家》，提醒飼主們，不要再帶狗上山。左為作者黃雅婷、右為畫家林柏廷。（壽山國家自然公園籌備處提供）

壽山國家自然公園自2014年4月起實施寵物禁止入山規定，但仍有飼主沒遵守規定。（壽山國家自然公園籌備處提供）

壽山國家自然公園日前歡度7歲生日，並發表繪本《好想要回家》，作者黃雅婷有感於壽山有很多野生動物，為了保護牠們，「壽山區」與「半屏山區」禁帶寵物上山，違者罰款1500元起，以此提醒飼主們，不要再帶狗上山了。

黃雅婷現職為壽山國家自然公園保育解說課技士，畢業於成大生物系，願望是突破野生動物與流浪動物衝突的困境，且讓更多人認識壽山這座都市中的自然寶庫，繪本是她第1本書，畫家是林柏廷，從發想到印製花了10個月。

《好想要回家》是一個關於「家」的故事，「從小山羌迷路了，好心的猴子帶他去找家」，帶出小山羌因為被小女孩養的狗嚇到了，狗想要追咬小山羌，小山羌嚇到跑去躲起來，呈現出狗對於野生動物的潛在威脅。

全書以「壽山是很多野生動物的家，不是寵物狗的家」貫穿，呼籲讓野生動物回歸山林，寵物回歸家庭，希望每個生命，都能在屬於他自己的家中快樂的生活著。要避免故事情節在真實世界的壽山上演，就是不要帶狗上山。

壽山國家自然公園自2014年4月起實施寵物禁止入山規定，避免寵物跟野生動物、流浪動物接觸，以降低人畜共通傳染病如狂犬病、犬瘟熱及鉤端螺旋體病等傳播風險，不僅保護野生動物，也是為了人類及寵物的健康安全。

(中時 )