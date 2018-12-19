美6參議員關切陸干預台選舉 吳釗燮：台美有積極交流

友善列印
中時

美國國會6位參議員日前致函美國國務卿蓬佩奧關切對大陸干預台灣選舉的關切，並呼籲協助台灣調查。外交部長吳釗燮今在立法院表示，就「有些國家」干預其他國家的內政，台灣與美國國會及行政部門有積極交流，以避免民主國家的民主程序受到其他國家的干擾。

立法院外交及國防委員會今審查外交部明年度預算。對於美國國會日前通過《亞洲再保證倡議法案》，吳釗燮向媒體表示，近期不管是共和黨或民主黨，都不斷表達對台灣支持之意，我方表示感謝。

吳釗燮強調，台灣已經是一個民主國家事實，作為亞洲燈塔，美國對台灣支持有照亮作用。此外，我方也會持續跟美國行政部門進行必要協商，讓台美關係更好，尤其在面對區域挑戰部分，希望台灣是一個和平開放印太區域的力量。

盧比歐、賈德納等6位美國聯邦參議員日前致函國務卿蓬佩奧，信函指出，對於中國試圖干預台灣選舉的指控，美國行政部門應該嚴肅、立即處理，與台灣當局密切合作，徹底調查，必要時應採取行動，避免這類干預再次在台灣或全球其他地方發生。

吳釗燮表示，我方跟美國行政部門或國會間有一些積極交流，有關有些國家干預其他國家的內政方面是有很多的討論，希望加入其他國家的討論，以避免民主國家的民主程序受到其他國家的干擾。

(中時 )

看看這五大特質！楊翠恐成民進黨… 卓榮泰：當選將開路線辯論會 台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。