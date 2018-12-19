美6參議員關切陸干預台選舉 吳釗燮：台美有積極交流

2018年12月19日 09:41 中時 陳建瑜

美國國會6位參議員日前致函美國國務卿蓬佩奧關切對大陸干預台灣選舉的關切，並呼籲協助台灣調查。外交部長吳釗燮今在立法院表示，就「有些國家」干預其他國家的內政，台灣與美國國會及行政部門有積極交流，以避免民主國家的民主程序受到其他國家的干擾。

立法院外交及國防委員會今審查外交部明年度預算。對於美國國會日前通過《亞洲再保證倡議法案》，吳釗燮向媒體表示，近期不管是共和黨或民主黨，都不斷表達對台灣支持之意，我方表示感謝。

吳釗燮強調，台灣已經是一個民主國家事實，作為亞洲燈塔，美國對台灣支持有照亮作用。此外，我方也會持續跟美國行政部門進行必要協商，讓台美關係更好，尤其在面對區域挑戰部分，希望台灣是一個和平開放印太區域的力量。

盧比歐、賈德納等6位美國聯邦參議員日前致函國務卿蓬佩奧，信函指出，對於中國試圖干預台灣選舉的指控，美國行政部門應該嚴肅、立即處理，與台灣當局密切合作，徹底調查，必要時應採取行動，避免這類干預再次在台灣或全球其他地方發生。

吳釗燮表示，我方跟美國行政部門或國會間有一些積極交流，有關有些國家干預其他國家的內政方面是有很多的討論，希望加入其他國家的討論，以避免民主國家的民主程序受到其他國家的干擾。

(中時 )