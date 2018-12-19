宫崎駿爺爺知道嗎？動物園竟有超萌「無臉男」

阿氏夜猴因為頭部外觀造形特殊，被許多人暱稱為「無臉男」。（詹德川先生攝，台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

日本大導宫崎駿名作《神隱少女》有個可愛的「無臉男」常常默默幫女主角小千度過難關，話說動物園裡的「阿氏夜猴」因為頭部外觀造形特殊，常被人戲稱「無臉男」！台北市立動物園熱帶雨林館正緊鑼密鼓籌備且即將開館！自101年9月夜行動物館封閉拆除迄今，有些動物自封館後，就暫居未開放遊客觀察的作業區域，好幾年沒與遊客見面。隨著熱帶雨林館竣工，睽違六年不見的阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴、小懶猴等原來的夜行性代表動物將重出「江湖」，蓄勢待發、準備與大家見面囉！

小懶猴目前已被IUCN自然生態保育聯盟列為Vulnerable易危的保育類動物。（台北市立動物園提供）

充滿兒時記憶、晨昏顛倒特異獨行的夜行動物館在101年9月起封館拆除，原本住在館內的夜行性動物們，都被安排到新家定居─貓頭鷹與其他鳥類朋友一同住進了鳥園;囓齒類動物移居兒童動物園區展示。另有些夜行動物未安排在遊客參觀面，暫居作業區域養精蓄銳等待熱雨館的新居落成，期待與大家再次相見。為了準備與久未謀面的老朋友重逢，讓我們來重新認識一下，即將入住熱雨館的夜行動物吧！

阿氏夜猴有一雙漂亮的大眼睛，夜視能力極佳。（詹德川先生攝，台北市立動物園提供）

黑夜中的大眼精靈─阿氏夜猴，有著一雙漂亮的大眼睛，極佳的夜視能力，讓阿氏夜猴能在漆黑的樹林裡，精準的捕獵到空中飛行的昆蟲。因為頭部外觀而被許多人暱稱為「無臉男」的阿氏夜猴，常會沿著藤蔓，在矮樹叢中找尋食物，甚至會做出令人驚奇的跳躍行為。民國97年，從德國法蘭克福動物園遠道而來的阿氏夜猴，在台北市立動物園適應良好，整個家族和樂融融的可愛模樣，在大家的心中留下了深刻印象。

粗尾侏儒狐猴是在原生環境內唯一會休眠的靈長類動物，休眠狀態可長達六個月。（謝欣怡區長提供，台北市立動物園提供）

粗尾侏儒狐猴因為會將養份以脂肪的形式儲存在尾巴裡，做為提供能量的來源，所以營養好的個體尾部也特別膨大。粗尾侏儒狐猴是在原生環境內唯一會休眠的靈長類動物，休眠狀態可長達六個月，在這段時間會慢慢消耗尾巴裡的脂肪，等待著下一個溫暖的季節來臨。

小懶猴看似體型小巧、動作緩慢，但牠們手腳的抓握能力可是很強的呢！（台北市立動物園提供）

小懶猴看似體型小巧、動作緩慢，但牠們手腳的抓握能力可是很強的呢！牠們可以長時間待在樹上，甚至用後腳倒掛樹稍的姿勢，來捕捉獵物。小懶猴分布在寮國、越南、柬埔寨，棲息地因長年戰爭遭到嚴重破壞外，也面臨被捕捉當寵物販售的威脅，目前已被IUCN自然生態保育聯盟列為Vulnerable易危的保育類動物。

粗尾侏儒狐猴會將養份以脂肪的形式儲存在尾巴裡，所以營養好的個體尾部也特別膨大！。（詹德川先生攝，台北市立動物園提供）

這些夜行性的小型靈長類動物通常白天休息、夜晚活動，而且還演化出類似的形態特徵：又大又圓的眼睛，讓牠們即便在昏暗的環境裡，也能擁有絕佳的夜視能力。熱帶雨林新館中設置了一條長廊隧道，模仿夜行性動物在黃昏至夜晚出沒活動的昏暗環境，提醒大家在未來開放參觀時，請您輕聲細語、腳步放慢，別驚嚇到我們好久不見的夜行動物朋友們哦！

(中時電子報)

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