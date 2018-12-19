卓榮泰：當選將開路線辯論會 台灣前途決議文該討論就討論

2018年12月19日 10:00 中時 曾薏蘋

民進黨主席參選人卓榮泰今接受電台專訪時，提到黨內改革，未來若當選，要召開包括兩岸等路線辯論大會；卓榮泰表示，台灣前途決議文若認為要討論就討論，若社會期待民進黨給新的面貌，就要勇敢面向思考。

主持人追問，若九二共識是一個中華民國，那民進黨可以接受？卓榮泰說，中華民國是現在憲法的國名。

卓如泰今接受媒體人周玉蔻電台專訪，被問到要當一個什麼樣的黨主席時說，他要當一個黨員需要、社會接受及為國家穩定的主席。

被問到有哪些事情要趕快做，讓大家不討厭民進黨，要改變的是？卓榮泰說，黨員熱情要回來，民情上達反映太慢，執政之後太鬆懈了。

主持人追問，當秘書長要負責啊？他說，「所以我是請辭下台，投票選舉第二天我就表達要辭職」。主持人說，那你要負責的人現在跑去做黨主席，不是很奇怪？卓榮泰表示，所以在哪跌到，知道哪裡有石頭。

被問到，民情不能上達是誰的問題？他說，都有問題，黨有無用適當的訊息告訴行政院，行政院接到問題之後，有無充分解決，各部會有無努力提出大家聽得懂的、做得到的問題出來。

主持人說，改革沒有上限？好像要無情？他說，不是無情，是不留情面。無情是殘忍，不留情面是站在黨好的立場，包括人事改革、政策調整，路線辯論。人事大調整，表現不盡理想部門要充分換新血，就黨未來路線要做路線大辯論，不僅是兩岸，包括國內政經發展情況。

被問到要開路線辯論大會？他說，這當然，民進黨的傳統就是一個人不能決定所有事情，黨以後再推動內部或外部改革，要用什麼態度，黨或政府、執政團隊改革要大破大立，但麵謉社會經濟等等改革，不能在大風大浪。

「若您當選，要開路線辯論大會？」他答，要重點討論，且要清楚討論。

主持人追問，要做路線辯論，包括台灣前途決議文？卓指出，若認為要討論就討論，若社會期待民進黨給新的面貌，就要勇敢面向思考。

九二共識是否也要討論？他說，這麼大的問題。九二共識在台灣是存在一個分歧的現象，但都認為，九二共識的一個中國是中華民國，台灣沒有人認為，九二共識是中華人民共和國，可能有，但那是極少，那看能否在充分形成另一個想法，我們還是不認為「九二有共識」。

要做路線辯論？台灣前途決議文若認為要討論就討論，若社會期待民進黨給新的面貌，就要勇敢面向思考。

九二共識要討論？他說，這麼大的問題。九二共識在台灣是存在一個分歧的現象，但都認為，九二共識的一個中國是中華民國，台灣沒有人認為，九二共識是中華人民共和國，可能有，但那是極少，那看能否在充分形成另一個想法，我們還是不認為「九二有共識」。

主持人說，那你意思是，若九二共識是一個中華民國，那民進黨可以接受？卓表示，中華民國是現在憲法的國名。

主持人再問，那你會選不上噎？你們黨員都支持台獨。他說，不會，台灣決議文就是這個樣子，這是我們內心血液買一滴血的東西（台獨）；但是台灣前途決議文就是依照憲法我們國名較做中華民國，要改變這個現狀，要兩千三百萬人民同意。

(中時 )