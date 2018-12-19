飛上6,100米高 超級天燈險撞英航班機

天燈祈福是台灣的傳統之一，近年也風行到國外，消息傳出，一架英航班機飛行在高空，差點撞上在上空飄揚的天燈。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報
英國航空紳寶（Saab）2000班機

對台灣人來說，點天燈祈福，看著它緩緩飄向天空，是項充滿幸福感的傳統。不過，對在2萬英尺（6,100公尺）高空，以時速400英里（644公里）飛行的英國航空（British Airways）班機來說，瞬間差點撞上迎面而來的天燈，卻令人驚心動魄。

據《每日郵報》（DailyMail）18日報導，飛航紀錄顯示，載有多達50名乘客的英航紳寶2000（Saab 2000）渦槳飛機從曼島飛往倫敦城市機場。當機組員在劍橋上空看到天燈距離他們不到100英尺（約30公尺）時，都嚇了一大跳。

當時天燈在班機的左上方，駕駛看到後，隨即通報航管員。這起驚險的飛航事件發生在7月30日下午5點30分，但直到最近，英國空中碰撞調查委員會（UK Airprox Board）才公諸於世。

英國官員警告，天燈可能對飛機，野生生物構成危險，當它們掉落地面時，甚至可能引發火災。據信英航事件中的天燈會飛得這麼高，是由於氣流推升所致。目前報告將這起事件列為可能相撞的最高等級，也就是具有碰撞的嚴重風險。

英航發言人說，他們認為，這類事件極為嚴重，並鼓勵駕駛向當局報告目擊的經過，以進行調查，並採取適當行動。

2013年6月時，英格蘭西密德蘭（West Midlands）10萬公噸再生塑料大火，造成600萬英鎊（2.3億台幣）的損失，當局就歸咎是天燈所引發。

(中時電子報)

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文章來源：British Airways plane comes within 100ft of hitting a Chinese lantern which was flying 20,000ft above Cambridgeshire

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