台灣離岸風電每度比美國貴1.9倍 台大醫揭密怒轟

彰縣沿海離岸風電。（資料照片/彰化縣政府提供）

友善列印
中時電子報

經濟部訂的離岸風電躉購費率每度高達5.84元，遭批訂價太高，讓台灣人民當冤大頭，台大醫院前副院長王明鉅表示，根據美國政府最近把麻州外海租給3家廠商來看，美國離岸風電業者須付政府租金，風機生的電賣給政府，每度電費不到2元，痛批我政府不收租金，每度還以5.84元跟業者買電，這樣對嗎？

王明鉅在臉書發文表示，有位對離岸風電有些了解的朋友，傳了一則新聞連結的簡訊給他，他一讀之下大吃一驚，該新聞是指美國聯邦政府海洋能源管理局在12月13日，把麻州外海三片面積分別為515、521、535平方公里的離岸海域，以競標的方式從11家離岸風電廠商中，由3家廠商以1.35億美元的租金，取得30年的離岸風電風場使用權力。

接著他再去找相關的離岸風電電價，發現美國麻州政府在今年五月，決定由Vineyard公司取得合約，Vineyard公司要建置80萬瓩容量的離岸風場，每度電價只有6.5美分，換算下來每度電價只有台幣2元。

他說，美國政府光是海域租金就賺了台幣120億。台灣政府沒有收到半毛離岸風場的租金；美國那片賺到120億租金的海洋，離岸風電容量也不過410萬瓩，台灣在彰化外海離岸風電的風場面積2300平方公里，面積更大，規模也高達550萬瓩遠超過美國麻州外海。

而Vineyard公司賣電給麻州政府，一度電台幣不到2元。台灣離岸風電的每度電價卻要高達5.8元。就算明年降了12.8%也仍然高達5.1元。為了2025廢核的躁進政策，台灣付了這麼多的錢。至少2000億以上全給外國廠商賺走。這樣對嗎?

王明鉅說，經濟部、漁業署、營建署的長官們，你們真的就這麼大開方便之門。即使2025廢核的政策，都已經被公民投票否決，即使電業法95-1也被公民投票廢除而失效之後。

你們真的就當作什麼事都沒發生，繼續推動這個躁進的能源政策。仍然要把幾千億全國民眾的血汗錢，就這樣付給離岸風電的廠商嗎?

(中時電子報)

文章來源：王明鉅臉書

宫崎駿爺爺知道嗎？動物園竟有超… 有愛！商場露台打造可食地景！為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。