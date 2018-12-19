台灣離岸風電每度比美國貴1.9倍 台大醫揭密怒轟

2018年12月19日 09:52 中時電子報 戴安瑋

經濟部訂的離岸風電躉購費率每度高達5.84元，遭批訂價太高，讓台灣人民當冤大頭，台大醫院前副院長王明鉅表示，根據美國政府最近把麻州外海租給3家廠商來看，美國離岸風電業者須付政府租金，風機生的電賣給政府，每度電費不到2元，痛批我政府不收租金，每度還以5.84元跟業者買電，這樣對嗎？

王明鉅在臉書發文表示，有位對離岸風電有些了解的朋友，傳了一則新聞連結的簡訊給他，他一讀之下大吃一驚，該新聞是指美國聯邦政府海洋能源管理局在12月13日，把麻州外海三片面積分別為515、521、535平方公里的離岸海域，以競標的方式從11家離岸風電廠商中，由3家廠商以1.35億美元的租金，取得30年的離岸風電風場使用權力。

接著他再去找相關的離岸風電電價，發現美國麻州政府在今年五月，決定由Vineyard公司取得合約，Vineyard公司要建置80萬瓩容量的離岸風場，每度電價只有6.5美分，換算下來每度電價只有台幣2元。

他說，美國政府光是海域租金就賺了台幣120億。台灣政府沒有收到半毛離岸風場的租金；美國那片賺到120億租金的海洋，離岸風電容量也不過410萬瓩，台灣在彰化外海離岸風電的風場面積2300平方公里，面積更大，規模也高達550萬瓩遠超過美國麻州外海。

而Vineyard公司賣電給麻州政府，一度電台幣不到2元。台灣離岸風電的每度電價卻要高達5.8元。就算明年降了12.8%也仍然高達5.1元。為了2025廢核的躁進政策，台灣付了這麼多的錢。至少2000億以上全給外國廠商賺走。這樣對嗎?

王明鉅說，經濟部、漁業署、營建署的長官們，你們真的就這麼大開方便之門。即使2025廢核的政策，都已經被公民投票否決，即使電業法95-1也被公民投票廢除而失效之後。

你們真的就當作什麼事都沒發生，繼續推動這個躁進的能源政策。仍然要把幾千億全國民眾的血汗錢，就這樣付給離岸風電的廠商嗎?

(中時電子報)