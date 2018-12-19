有愛！商場露台打造可食地景！為老人共餐添美味

2018年12月19日 09:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

多一點巧思，讓生活更美好、更有愛！企業種菜捐菜，友善環境更友善鄰里。林口三井Mitsui outlet park 與新北市景觀處合作「公私家菜計畫」，在3樓露台打造可食地景，邀請林口的親子顧客一起種菜，由小朋友們親手栽種的健康蔬菜於12月首次收成致贈給鄰近的東南社區發展協會作為老人共餐，溫暖串起祝福爺爺奶奶身體健康的心意。

林口三井Mitsui outlet park 店長與員工們，以及景觀處同仁一起將小朋友親手栽種的健康蔬菜送給鄰近的東南社區發展協會作為老人共餐使用。（新北市景觀處提供）

繼今年10月三井辦理「共伴共好 可食地景小小農夫體驗日」活動，號召林口在地的親子顧客一同種菜，時隔不到2個月，看到自己種下的小菜苗長大成一把把的鮮脆蔬菜，讓平日較少接觸農事的居民們都開了眼界。來參與收成的小朋友，聽到還可以把自己種的蔬菜分享給其他爺爺奶奶，更小心呵護地採收，說一定要讓爺爺奶奶吃到健康漂亮的蔬菜。爸爸媽媽也開心的說，讓小朋友自己種菜參與蔬菜的成長過程，原本不愛吃青菜的孩子，以後一定不會再挑食，而且會珍惜食物。

這次採收後的蔬菜，由三井員工打包送至鄰近的東南社區發展協會，理事長張文聰表示，協會每日服務70位長輩，約需13斤蔬菜，今天收到好厝邊三井帶來的新鮮蔬菜，而且是由小朋友親手種植的，衷心感受到林口小朋友的溫暖心意，長輩也很開心。

三井店長徐柏月表示，這次和景觀處合作，大膽把花台改造成可食地景，種植各色蔬菜呈現的景觀比原先的花台還要漂亮，除了讓員工及顧客有機會在都市裡體驗當農夫的樂趣，收成的蔬菜還能回饋鄰里促進公益，顧客的詢問度很高，我們讓這個空間變得更有意義，也增加三井與顧客的深度互動，往後一定會持續支持，讓這股愛的暖流延續下去。

景觀處自106年底推動公私家菜計畫，以企業為推廣對象，提供都市農耕諮詢、規劃設計可食地景，辦理種植活動以及員工訓練課程，藉由「公」與「私」協力一同在公司自「家」營造可食地景，不但活化閒置空間，無毒無農藥的「佳菜」還能回饋公益作為加菜，企業與在地的連結也更為緊密。

(中時電子報)