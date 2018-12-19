再戰陳思宇 游淑慧問：大學姐為何不能當觀傳局長

2018年12月19日 10:01 中時電子報 邱珮畇

陳思宇請辭未批！ 柯護航：何必脫褲子放屁

32歲的台北市觀傳局長陳思宇，職場一路順遂，存款890萬更是讓許多同齡人望塵莫及。登記參選立委補選第一天就酸對手「連勝文們」引發「口水戰」，老爸陳建銘也跳出護航。新科議員游淑慧在臉書問，「有關係真的沒關係嗎？」那為何陳思宇能當觀傳局長，「大學姐」林筱淇不行呢?

台北市觀傳局長陳思宇，因一句「連勝文們」惹議，雖已道歉卻未平息風波，被挖出自己也是「政三代」。老爸陳建銘議員跳出PO文抱屈，說女兒真的是「正」二代。她的出生不是她決定的、她也無從選擇，就算她再努力表現也無法擺脫二代名稱！

陳建銘並說，所以何謂政二代？父子？妻女？兄妹？老闆助理？派系傳承？那全台90%都是政二代了他表示，女兒的出身不是自己決定的，就算再努力表現，也無法擺脫政二代名稱。

新科議員游淑慧對陳建銘說法不以為然，她說「我很尊敬建銘議員，也認同每一個人的出生都不是自己決定和選擇；只是這句話應該先好好教育陳思宇。」登記第一天，就酸別人的出身，把對手「貼標籤」，還把沒參選的連勝文變成一個標籤；沒有她自己的這一梗，選情應該陽光燦爛。

再看到陳建銘說90%都是政二代，包括「老闆助理」也算，游淑慧說，自己身為「老闆助理」多年，有必要對號入座來自我說明。老闆、老爸、老公老婆、老兄⋯是同樣的概念嗎？而基於血緣、親屬關係的傳承，和基於理念和能力的傳承，會一樣嗎？

游淑慧表示，老闆幫員工，不是天經地義，是道義和能力肯定；老爸幫兒女，是歡喜甘願，是親情和資源無上限的支持！她問「有關係真的沒關係嗎？」哪為什麼很少有辦公室資深助理出來選？難道他們不優秀？有老闆會願意替助理負擔競選經費支持嗎？

游淑慧問，哪為什麼從2013年就一路跟隨柯醫師、也曾擔任世大運發言人的楊景棠，本和陳思宇同時擔任簡余晏局長秘書，結果陳思宇變局長、楊景棠卻繼續當陳思宇秘書？「哪工作表現亮麗的大學姐林筱淇，為什麼不能擔任觀傳局長呢？」

她說，幫柯市長創造大量網路話題的學姐黃瀞瑩，為什麼在市府薪資和待遇，連陳思宇的一半都不到？（約5萬比12萬），所以，真的一切都是自身努力嗎？

(中時電子報)