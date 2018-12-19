2020蔡英文有優先權？卓榮泰：沒有

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民進黨主席參選人行政院長卓榮泰今接受廣播訪問時表示，蔡英文總統、立委在2020年的選戰中，都沒有優先權；不過他也強調，除了機制，但也要考慮贏的策略，策略就是可以變動的。

此外，如何跳脫派系威脅？他說，黨主席要非常公正，包括未來選舉、總統選舉，黨內有機制，黨內機制要公平競爭，然後還要考慮贏的策略，機制是固定，策略是可動。「我從我自己開始做起，今天若我在黨主席選舉口出惡言貼標籤，以後我怎麼在立委等其他選舉，叫人家不可以這樣」。

卓榮泰日前被共推為黨主席之後，外界認為他是「保皇派」的力量。同樣競爭黨主席、台灣民意基金會董事長游盈隆19日表示，蔡英文對卓榮泰有提攜之情，「幕僚革主子的命？除非文革再現」。

卓榮泰今受訪也駁斥外界說他是「保皇派」、弱勢主席的說法，「保皇派，我希望講的人以後不要生氣，因為他講錯了！」

被問到選舉提名機制，他說，總統提名初選、立委提名黨內都有機制，任何黨員只要有心爭取公職，黨都是歡迎的，機制並沒有大問題，但是同時也要考慮贏的策略，策略就是可以變動的。

主持人追問，「蔡英文沒有優先權？」卓榮泰回答，「立委也沒有啊」，他再次強調這是黨的機制，不是他個人，必須跟贏的策略放在一起，「我沒有權力決定，說誰一定要來選。」

談到初選機制，卓榮泰表示，目前初選是採全民調，但如果有認為黨員的成分要多一些，那大家可以來討論，「我不能決定所有事情，但所有事情必須要經過我才能決定。」

被問到，人家說民進黨毒瘤就是派系？他說，若還要用派系思考人、事的話、用派系來潤飾，那這黨的改革永遠不會成功。

會再宣布派系大解散嗎？他說，「我們做過，但是成效沒那麼好」，派系可以默契感情交流，「我能叫你說晚上不能聚會？但是你們聚會討論不能是個人或一些人利益，而是黨的好處，否則這些利益放到黨來，這個黨會失敗」。

他強調，派系現在已經很淡化，以前人家歸我是謝系，現在只有點頭，不要用派系結論壓過黨主張，不能用派系利益凌駕黨利益。

(中時 )

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