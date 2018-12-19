影》畫面震撼！阿Sa全裸出浴自爆是「處女」

阿Sa在新片又有大突破。(圖／翻攝自東網)

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中時電子報
／綜合報導
阿Sa全裸濕身露美背。(圖／翻攝自youtube)
阿Sa背全裸，堪稱是她從影以來最性感的演出。(圖／翻攝自youtube)
《非分熟女》預告。(影／取自youtube)

香港女團TWINS成員蔡卓妍(阿Sa)過去多以清純玉女形象示人，近年來不斷挑戰自我，繼在電影《雛妓》的大膽演出後，現新片又有大突破，不僅全裸濕身坐在浴缸內，更配上「結婚4年了，依然是處女！」獨白，預告片曝光後，震撼外界。

阿Sa在電影《雛妓》中，不僅有被摸乳激情性愛畫面，還說出「我有讓你上過！」大尺度對話，形象180度轉變，令人印象深刻，而現她又有一突破之作，就是在新片《非分熟女》中有大膽出浴戲，全裸濕身的她坐在浴缸中，雖然僅露出性感美背，但搭配「結婚4年了，依然是處女！」獨白，短短1分鐘預告，就震撼不少人。

而阿Sa坦言，在接下角色後，就清楚了解角色和整個故事內容，所以只要符合劇情需要，又拿表達劇中女主的內心掙扎，她欣然接受，而這次背部全裸，堪稱是她從影以來最性感的演出，她笑說：「前面有做了保護措施，別緊張，好安全的！不過，畫面有幾個角度很震撼，大家拭目以待。」

《非分熟女》由阿Sa和吳慷仁主演，她在電影中，飾演獨生女小敏，和丈夫結婚4年沒有過性生活，在遇到吳慷仁飾演的型男廚師後，決定跳出框架，是部探討女性身體自主的愛情電影。

(中時電子報)

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