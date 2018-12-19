蔡英文提攜卓榮泰 游盈隆：幕僚革主子的命？

2018年12月19日 10:35 中時 曾薏蘋

近期登記參選民進黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆提到對手卓榮泰表示，蔡英文對卓榮泰有提攜之情，「幕僚革主子的命？除非文革再現」。

游盈隆今在臉書指出，按照這樣的人情義理，當蔡英文依然視民意為無物，繼續做她所認為「對的事情」，還想不費吹灰之力就代表民進黨參選下一任總統，「卓仔能不唯命是從嗎？」，蔡英文在位的一天，「卓榮泰要如何能夠違逆她的權力意志，去大破大立呢？」

以下游盈隆臉書全文：

民進黨黨主席候選人游盈隆有話要說（四）

幕僚革主子的命？除非文革再現 ----------------------------------------------- 「大破大立」是民進黨2018地方選舉慘敗，黨內湧現的呼聲。但從1124敗選以來，民進黨及政府做出了什麼「大破大立」且讓黨員和人民喝采的事？一件也沒有。事實上，選後黨與政府不但沒有做出什麼大破大立、贏回民心的事，反而不斷出包，造成雪上加霜，病情加劇，再這樣搞下去，很快就會進入加護病房，說不定一命嗚呼了。

有太多事例可舉，姑且以所謂「中生代」力拱卓榮泰參選黨主席這件事說起。榮泰兄我認識大約25年，為人謙遜敦厚，廣結善緣，本質上是個好人。他民代出身，對民意動向的嗅覺也靈敏。據我所知，他一兩年前被蔡總統兼黨主席欽點為中央黨部副秘書長，不久以後，又被拔擢再度出任行政院秘書長迄今。以這樣的背景來看，蔡英文對卓榮泰有提攜之情、再造之恩。當蔡英文有難，卓仔身為幕僚下屬，當然要湧泉以報，赴湯蹈火，在所不辭。

按照這樣的邏輯，按照這樣的人情義理，當蔡英文總統依然故我，巨大挫敗後依然視民意為無物，要繼續做她所認為「對的事情」，更重要的是，想不費吹灰之力就代表民進黨參選下一任總統，卓仔能不唯命是從嗎？蔡總統在位的一天，卓榮泰要如何能夠違逆她的權力意志，去大破大立呢？尤其當大破大立意味著要改變蔡英文的用人、政策、決策風格、甚至核心價值時，用膝蓋想就知道，那是不可能的事。兒子鬥老子、學生鬥老師、員工鬥老闆、幕僚鬥長官，這是中國文革時期才看得到的慘狀，怎麼可能在二十一世紀的台灣上演？這就叫做「結構性的限制」。

在這種結構性限制下，我們大家熟悉的老朋友卓仔，要如何領導民進黨大破大立？能如何大破大立？何時會大破大立？除非造反。但卓榮泰敢造蔡英文的反嗎？門都沒有。最近，榮泰兄面對媒體拋出「改革沒有上限」的說法，勇氣可嘉，但沒有具體的內容，只是一個空洞口號，蒼白無力的號召。但我仍期待他很快提出具體內容，不要跳針跳針跳針，跳到連自己都汗顏的地步。

2020總統與立委大選一轉眼就到了，看看2018剛過去的那一場戰役，我們有多少無辜將士陣亡，蘇貞昌、林佳龍、陳其邁、姚文智等等六都市長、縣市長、六都市議員、16縣市議員、鄉鎮市長等等等等，有多少「冤魂」、「亡魂」在裡面？誰該負起責任？民進黨掌權的人現在還不猛醒，還在沈睡，還在大打迷糊仗，未來不僅總統會大輸特輸，68席立委還有幾席回得來？民進黨掌舵的、掌權的至少要有一點點、一絲絲憐憫之心吧！

(中時 )