咖啡不能隨時喝！醫：這些症狀代表已經中毒

咖啡不能隨時喝！醫：魯莽喝法恐成癮中毒。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

許多人疲勞時都會想來一杯咖啡提神，不過專家表示，咖啡不能想喝就喝，咖啡因其實少量就能上癮，每天一定要喝咖啡才有精神的人，應該都有輕度成癮問題，咖啡因攝取過量，副作用不只失眠，還會讓你白天更煩躁不安，並造成腸胃負擔，心悸、胃脹都是中毒症狀。

根據科學證實，一般而言，咖啡因喝下去三十分鐘左右就會開始影響大腦，提神效果約可持續四到五個小時。至於多少咖啡因才算過量？《早安健康》報導，精神科醫師西多昌規指出，以體重50公斤的成年人為例，一小時內攝取325毫克，三小時內攝取850毫克的咖啡因，可能就會造成心悸、焦慮、胃痛、胃脹之類的中毒症狀。

西多昌規說，藥理學證實，早上上班喝一杯、吃過午餐喝一杯、下午醒腦喝一杯、開會無聊喝一杯、晚上加班再喝一杯，這種一天連喝三杯咖啡以上的魯莽喝法，就會產生副作用，不只失眠，可能還會讓你白天煩躁不安，並造成腸胃負擔，有害健康。

醫師提醒，咖啡因其實少量就能上癮，若有「不喝咖啡就打不起精神」、「喝一杯咖啡比較舒服」，甚至要「多喝一兩杯才有效果」的情況，代表你已經上癮了。建議限制每天咖啡攝取量，一天不要超過三杯，並且只用在當天最關鍵的時刻，同時最好避開含量不清的飲料，改用含量固定的粉劑或錠劑，才能獲得正確、適量的咖啡因效果。

(中時電子報)

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