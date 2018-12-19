律師查名邦 接國民外交協會台南市會會長

中華民國國民外交協會台南市會新任會長查名邦（右）從卸任會長甘基永（左）手中接下印信。（洪榮志攝）

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中華民國國民外交協會台南市會18日晚間舉行新舊任會長交接典禮，由律師查名邦接任新會長。查名邦表示，日後將繼續帶領協會致力國民外交、交化交流及人道救援等工作，讓全世界看到台灣，瞭解台灣，熱愛台灣。

昨晚的交接典禮席開數十桌，歷屆國民外交協會會長也都熱烈出席，新任會長查名邦從卸任會長甘基永手中接任後指出，外交部ＮＧＯ下轄的社團有9萬多個，以每個社團最少30位會員人數計算，參與社團人數絕對超過百萬人，甚至高達300萬人，這股力量相當巨大。因此他呼籲全國各社團都能本於初衷及宗旨，讓更多的資源及活動，投注在國際交流、社會公益以及人道救援，不僅只限於餐會之間的聯誼。

查名邦還認為，沒有人可以抹煞台灣人是世界公民的事實，我們應以世界公民的身分，打破國界、屏除藩籬，與世界接觸，參與世界所有議題。因此日後他將繼續帶領協會，致力於國民外交、交化交流及人道救援等工作，讓全世界看到台灣，瞭解台灣，熱愛台灣。

國民外交協會台南市會表示，美國前總統艾森豪卸任後，有感於人類追求世界和平渴望，創設「People To people International 」組織，簡稱ＰＴＰＩ，世界各地紛紛響應並設立各地區協會。1978年遭遇中美斷交，台灣退出聯合國，人心惶惶，當時台南有志之士有感於國民外交的重要性，並肯定艾森豪的理想，於是成立中華民國國民外交協會台南市會，目前該會堪稱全台唯一的外交協會民間組織。

國民外交協會台南市會強調，該會創會以來，陸續拜訪過美國、日本、韓國、蒙古、埃及、澳洲、紐西蘭、尼泊爾、愛沙尼亞、克羅埃西亞等國家；還曾於2014年為台灣爭取到艾森豪國際和平獎，時任總統的馬英九更親自前來台南受獎。

(中時 )

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