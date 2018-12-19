跨年賞美景「迷煙花」！肋眼牛排佐紅白酒

2018年12月19日 10:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「我們過新年的目的，並不是為了迎接新的一年，而是迎接一個全新的自我。」英國推理小說家G.K.賈斯特頓一語道破。璀璨花火綻放城市秘境，旅人在即將展開的365頁空白篇章中書寫未來。咻！時光飛逝，緊接著就是2019年了！歲末年終，好好犒賞自己！品嘗肋眼牛排、國王鮭魚等美味大餐，欣賞台北101煙火！在2018年的最後一刻，進入城市最後的後花園，閱讀一場璀璨繽紛的人文花火。

位於松山文創園區的誠品行旅，擁有欣賞台北101煙火的絕佳視野，更可飽覽信義區時尚景致，在12/31跨年夜當晚以「2019迷煙花」為主題，邀請旅人告別城市生活的疏離與喧囂，走入松山文創園區倒數回望，一同迎接嶄新年度。除可盡興品味主廚特選的各式繽紛法式開胃小點，亦可暢飲細緻優雅的安柏夫人酒莊Veuve Ambal氣泡酒與多款誠品酒窖精選紅白酒，邀請旅人隨著現場DJ的音樂一起愜意搖擺！

「迷煙花」城市秘境倒數派對（左）、「綺麗跨年盛宴」義法創意套餐（右）。（誠品行旅提供）

二樓In Between之間餐廳於跨年夜19:00-00:30特別推出「綺麗跨年盛宴」義法創意套餐，每套包含精緻開胃菜、湯品、前菜、主菜、盤飾甜點與飲品，其中主菜共推出五款精選菜式，除了深受老饕喜愛的經典之作「乾式熟成頂級肋眼牛排」及「爐烤國王鮭魚」之外，「爐烤櫻桃鴨胸」、「迷迭香春雞」與「爐烤波士頓龍蝦」也是廣受旅人青睞的美味選擇。

雙人海陸套餐則由大明蝦、蒜味扇貝與頂級紐約客牛排共同譜出最歡樂的華麗篇章，每桌除贈送一份新年好禮之外，並以英國王室重大慶典最鍾愛的香檳Pol Roger Churchill與旅人共同倒數！

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(中時電子報)