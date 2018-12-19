跨年賞美景「迷煙花」！肋眼牛排佐紅白酒

In Between之間餐廳用餐環境。（誠品行旅提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

「我們過新年的目的，並不是為了迎接新的一年，而是迎接一個全新的自我。」英國推理小說家G.K.賈斯特頓一語道破。璀璨花火綻放城市秘境，旅人在即將展開的365頁空白篇章中書寫未來。咻！時光飛逝，緊接著就是2019年了！歲末年終，好好犒賞自己！品嘗肋眼牛排、國王鮭魚等美味大餐，欣賞台北101煙火！在2018年的最後一刻，進入城市最後的後花園，閱讀一場璀璨繽紛的人文花火。

位於松山文創園區的誠品行旅，擁有欣賞台北101煙火的絕佳視野，更可飽覽信義區時尚景致，在12/31跨年夜當晚以「2019迷煙花」為主題，邀請旅人告別城市生活的疏離與喧囂，走入松山文創園區倒數回望，一同迎接嶄新年度。除可盡興品味主廚特選的各式繽紛法式開胃小點，亦可暢飲細緻優雅的安柏夫人酒莊Veuve Ambal氣泡酒與多款誠品酒窖精選紅白酒，邀請旅人隨著現場DJ的音樂一起愜意搖擺！

「迷煙花」城市秘境倒數派對（左）、「綺麗跨年盛宴」義法創意套餐（右）。（誠品行旅提供）

二樓In Between之間餐廳於跨年夜19:00-00:30特別推出「綺麗跨年盛宴」義法創意套餐，每套包含精緻開胃菜、湯品、前菜、主菜、盤飾甜點與飲品，其中主菜共推出五款精選菜式，除了深受老饕喜愛的經典之作「乾式熟成頂級肋眼牛排」及「爐烤國王鮭魚」之外，「爐烤櫻桃鴨胸」、「迷迭香春雞」與「爐烤波士頓龍蝦」也是廣受旅人青睞的美味選擇。

雙人海陸套餐則由大明蝦、蒜味扇貝與頂級紐約客牛排共同譜出最歡樂的華麗篇章，每桌除贈送一份新年好禮之外，並以英國王室重大慶典最鍾愛的香檳Pol Roger Churchill與旅人共同倒數！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

誠品行旅

元旦遊台南！嘗美味小吃！從北門… 打工渡假新選擇！濟州島酒店徵飯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。